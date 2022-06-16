Двое американских добровольцев попали в плен к оккупантам под Харьковом – СМИ

39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у россиян.

Товарищ этих двух мужчин, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что они попали в плен после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными силами россиян во время боя 9 июня в селе Избицкое, в 50 км к северо-востоку от Харькова. Село находится менее чем в 8 км от границы с Россией.

По словам собеседника издания, их отряду сказали, что село освобождено от россиян, хотя на самом деле они в тот момент начали его штурм. Оккупанты наступали с двумя танками Т72, несколькими БМП-3 и примерно 100 пехотинцами, в то время как украинские силы составляли лишь один отряд из 10 человек.

Отряд отступил и занял оборону, заложив на дороге противотанковую мину для наступающих Т72. Дрюке и Хьюн вместе управляли реактивным гранатометом РПГ7.

"Все укрылись, ожидая, когда один из танков подорвется на противотанковой мине, но Алекс и Энди увидели БМП-3, идущую с другого направления через лес, и поняли, что она убьет большинство из нас. Они открыли огонь и уничтожили его первым выстрелом", – вспоминает их сослуживец.

На это, однако, обратил внимание один из танков Т72, который выстрелил в сторону мужчин. Считается, что снаряд не попал в них, но, вероятно, вызвал взрыв, который задел их.

Вскоре после этого сам танк подорвался на одной из противотанковых мин, а между силами завязался бой. Во время него, предположительно, они и попали в плен.

"Все было очень хаотично, но мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от выстрела стрелявшего в них танка, либо от подорвавшейся противотанковой мины, потому что более поздние поисковые миссии не обнаружили их следов. После этого мы запустили дроны и отправили украинскую поисковую группу, но ничего не нашли. Если бы они были поражены танковым снарядом, на месте были бы останки их тел или оборудования", – говорит их товарищ.

По его словам, его подозрения усилились позже той же ночью, когда в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом.