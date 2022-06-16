Двое американских добровольцев попали в плен к оккупантам под Харьковом – СМИ

39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у россиян.
Товарищ этих двух мужчин, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что они попали в плен после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными силами россиян во время боя 9 июня в селе Избицкое, в 50 км к северо-востоку от Харькова. Село находится менее чем в 8 км от границы с Россией.
По словам собеседника издания, их отряду сказали, что село освобождено от россиян, хотя на самом деле они в тот момент начали его штурм. Оккупанты наступали с двумя танками Т72, несколькими БМП-3 и примерно 100 пехотинцами, в то время как украинские силы составляли лишь один отряд из 10 человек.
Отряд отступил и занял оборону, заложив на дороге противотанковую мину для наступающих Т72. Дрюке и Хьюн вместе управляли реактивным гранатометом РПГ7.
"Все укрылись, ожидая, когда один из танков подорвется на противотанковой мине, но Алекс и Энди увидели БМП-3, идущую с другого направления через лес, и поняли, что она убьет большинство из нас. Они открыли огонь и уничтожили его первым выстрелом", – вспоминает их сослуживец.
На это, однако, обратил внимание один из танков Т72, который выстрелил в сторону мужчин. Считается, что снаряд не попал в них, но, вероятно, вызвал взрыв, который задел их.
Вскоре после этого сам танк подорвался на одной из противотанковых мин, а между силами завязался бой. Во время него, предположительно, они и попали в плен.
"Все было очень хаотично, но мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от выстрела стрелявшего в них танка, либо от подорвавшейся противотанковой мины, потому что более поздние поисковые миссии не обнаружили их следов. После этого мы запустили дроны и отправили украинскую поисковую группу, но ничего не нашли. Если бы они были поражены танковым снарядом, на месте были бы останки их тел или оборудования", – говорит их товарищ.
По его словам, его подозрения усилились позже той же ночью, когда в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский о создании интернационального легиона, состоящего из иностранцев, желающих выступить на стороне Украины в войне против российских оккупантов. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" сообщил, что интернациональному легиону обороны Украины, присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точную численность. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.