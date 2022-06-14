За Украину воюют около 20 тыс иностранцев – представитель интернационального легиона

В интервью корреспонденту канала Джону Спарксу Мамуашвили рассказал, что среди контрактников около 3 тыс – граждане Великобритании, но правительство королевства "официально не отслеживает своих граждан", отправляющихся в Украину.

Мамуашвили служит в Украине с 2014 года. По его словам, он возглавляет Грузинский легион – подразделение интернационального легиона в состава Вооруженных сил Украины.

Он говорит, что наибольшую долю иностранных добровольцев составляют его земляки, а контрактники из Великобритании образуют второй по величине контингент.