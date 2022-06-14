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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За Украину воюют около 20 тыс иностранцев – представитель интернационального легиона

Мамуашвили: Среди иностранцев в ВСУ около 3 тыс граждан Великобритании
Мамуашвили: Среди иностранцев в ВСУ около 3 тыс граждан Великобритании

Около 20 тыс иностранных добровольцев в настоящее время сражаются на стороне Украины в войне против России, об этом сообщил Sky News грузинский командир Мамука Мамуашвили.

В интервью корреспонденту канала Джону Спарксу Мамуашвили рассказал, что среди контрактников около 3 тыс – граждане Великобритании, но правительство королевства "официально не отслеживает своих граждан", отправляющихся в Украину.

Мамуашвили служит в Украине с 2014 года. По его словам, он возглавляет Грузинский легион – подразделение интернационального легиона в состава Вооруженных сил Украины.

Он говорит, что наибольшую долю иностранных добровольцев составляют его земляки, а контрактники из Великобритании образуют второй по величине контингент.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" сообщил, что интернациональному легиону обороны Украины, присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точную численность. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Теги: Грузинский легион, ВСУ, война России против Украины, контрактная армия, интернациональный легион
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