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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни марокканца Брагима, воевавшего за Украину. Боевики "ДНР" "приговорили" его к смерти

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Брагим с 2021 года служит в ВСУ
Брагим с 2021 года служит в ВСУ
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию не допустить казни гражданина Марокко Саадуна Брагима, которого террористы "ДНР" "приговорили" к смерти за участие в войне на стороне ВСУ. Решение ЕСПЧ (.pdf) опубликовано на сайте суда 16 июня.

В решении суда говорится, что Россия должна:

  • обеспечить, чтобы смертная казнь Брагима не состоялась;
  • обеспечить надлежащие условия его содержания под стражей;
  • предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и лекарства.

ЕСПЧ подчеркнул, что вопрос юрисдикции территории, где находится гражданин Марокко, является предметом другого дела "Украина и Нидерланды против России" и до его решения Россия несет обязательство не препятствовать индивидуальным искам в суд.

Также Москва должна в течение двух недель предоставить в ЕСПЧ информацию о том, какие действия она предприняла для гарантирования выполнения временных мер.

Суд также призвал правительство Украины уважать права Брагима и в течение двух недель предоставить всю необходимую информацию по этому делу – очевидно, потому что ЕСПЧ пока не установил, какой юрисдикции подлежит территория, где был вынесен "смертный приговор".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Брагима вместе с британцами Эйденом Аслином и Шоном Пиннером к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Саадун жил в Украине с 2019 года и в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ. По рекомендации Аслина он попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Теги: Россия, ЕСПЧ, война, смертная казнь, ДНР, война России против Украины, Саадун Брагим
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