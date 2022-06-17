ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни марокканца Брагима, воевавшего за Украину. Боевики "ДНР" "приговорили" его к смерти

В решении суда говорится, что Россия должна:
ЕСПЧ подчеркнул, что вопрос юрисдикции территории, где находится гражданин Марокко, является предметом другого дела "Украина и Нидерланды против России" и до его решения Россия несет обязательство не препятствовать индивидуальным искам в суд.
Также Москва должна в течение двух недель предоставить в ЕСПЧ информацию о том, какие действия она предприняла для гарантирования выполнения временных мер.
Суд также призвал правительство Украины уважать права Брагима и в течение двух недель предоставить всю необходимую информацию по этому делу – очевидно, потому что ЕСПЧ пока не установил, какой юрисдикции подлежит территория, где был вынесен "смертный приговор".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Брагима вместе с британцами Эйденом Аслином и Шоном Пиннером к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Саадун жил в Украине с 2019 года и в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ. По рекомендации Аслина он попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.