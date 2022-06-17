ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни марокканца Брагима, воевавшего за Украину. Боевики "ДНР" "приговорили" его к смерти

В решении суда говорится, что Россия должна:

обеспечить, чтобы смертная казнь Брагима не состоялась;

обеспечить надлежащие условия его содержания под стражей;

предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и лекарства.

ЕСПЧ подчеркнул, что вопрос юрисдикции территории, где находится гражданин Марокко, является предметом другого дела "Украина и Нидерланды против России" и до его решения Россия несет обязательство не препятствовать индивидуальным искам в суд.

Также Москва должна в течение двух недель предоставить в ЕСПЧ информацию о том, какие действия она предприняла для гарантирования выполнения временных мер.

Суд также призвал правительство Украины уважать права Брагима и в течение двух недель предоставить всю необходимую информацию по этому делу – очевидно, потому что ЕСПЧ пока не установил, какой юрисдикции подлежит территория, где был вынесен "смертный приговор".

Война России против Украины. Главное (обновляется)