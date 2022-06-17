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Российский шпион пытался устроиться в Гаагский суд, используя вымышленную личность – разведка Нидерландов

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Настоящее имя российского агента Сергей Черкасов
Настоящее имя российского агента – Сергей Черкасов
Фото: Victor Müller / Facebook

Российский разведчик пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

В AIVD рассказали, что офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой, хотя его настоящее имя Сергей Владимирович Черкасов. Он использовал хорошо сконструированное прикрытие, под которым скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности.

Ведомство утоняет, что Черкасов является "нелегалом" – разведчиком, прошедшим длительную и обширную подготовку.

"Из-за их псевдонима "нелегалов" трудно обнаружить. По этой причине они часто остаются незамеченными, что позволяет им вести разведывательную деятельность. Поскольку они выдают себя за иностранцев, у них есть доступ к информации, которая недоступна гражданину России. Помимо ГРУ, "нелегалов" использует и российская разведка СВР", – уточняет AIVD.

В разведке Нидерландов считают угрозу, исходящую от российского офицера, потенциально очень высокой.

"Если бы офицеру разведки удалось получить доступ в качестве стажера к МУС, он смог бы собирать там разведданные и искать (или вербовать) источники, а также получить доступ к цифровым системам МУС... Возможно, он также имел бы возможность оказывать влияние на уголовные производства МУС", – заявили в AIVD.

На этом основании офицеру разведки было отказано во въезде в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию первым рейсом.

Журналисты группы Bellingcat благодаря данным из пресс-релиза нидерландской разведки смогли найти дополнительну информацию о разведчике Черкасове. Они нашли его профиль на портале  myvisajobs.com, который содержит биографию Черкасова под прикрытием: он работал турагентом в Бразилии, прежде чем поступил в Тринити-колледж в Дублине на бакалавриат, изучая политологию (2014–18), затем получил степень магистра в программе SAIS в Университете Джонса Хопкинса (2018–20).

Также расследователи нашли его страницы в Facebook и Twitter, информация на которых соответствует его "биографии". В частности, в Facebook опубликованы фото его выпуска в 2020 году из Университета Джонса Хопкинса.

Скриншот: Victor Müller / Facebook
Скриншот: Victor Müller / Facebook

Что касается информации о настоящей личности Черкасов, то журналисты выяснили, что он из Калининграда, откуда часто ездил в Москву на поезде в период с 2005 по 2008 год.

Также журналисты нашли информацию о трех полетах, которые Черкасов совершил летом 2015 года, очевидно, во время летних каникул после первого года обучения в Тринити-колледже в Дублине. Эти рейсы были между Москвой – Калининградом (29 июня 2015 года), Москвой – Белгородом (7 августа 2015 года) и Белгородом – Москвой (9 августа 2015 года).

Telegram-канал "Осторожно, новости" 16 июня писал, что Черкасов учился в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, который закончил в 2007 году. Об этом каналу рассказал его бывший однокурсник. Также канал обнародовал фотографии Черкасова в военной форме.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Нидерланды, Бразилия, шпионаж, разведка, Международный уголовный суд
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