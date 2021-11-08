СБУ заявила о разоблачении шпиона из Восточной Азии

Утверждается, что иностранец длительное время жил в Украине и пытался раздобыть тайные сведения из сферы материаловедения, имеющие военное назначение.
По данным СБУ, мужчина устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере и хотел привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству. Следствием установлено, что иностранец за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.
Во время обысков у подозреваемых были изъяты средства связи, компьютерная техника, флеш-накопители, документы и другие материалы. Иностранцу сообщили о подозрении в шпионаже, по решению суда его арестовали. Также взят под стражу его сообщник – гражданин Украины.
26 октября СБУ сообщила, что с начала 2021 года прекратила деятельность четырех агентурных сетей спецслужб РФ в Украине и задержала 22 российских агента.
3 ноября этого года контрразведчики СБУ в Донецкой области прекратили деятельность членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ.
5 ноября 2021 года СБУ разоблачила полковника ВСУ с гражданством России, который имел высший уровень допуска к секретным документам и несанкционированно собирал их.