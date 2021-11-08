СБУ заявила о разоблачении шпиона из Восточной Азии

В СБУ рассказали, что задержали подозреваемых по горячим следам Фото: ssu.gov.ua

Утверждается, что иностранец длительное время жил в Украине и пытался раздобыть тайные сведения из сферы материаловедения, имеющие военное назначение.

По данным СБУ, мужчина устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере и хотел привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству. Следствием установлено, что иностранец за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты средства связи, компьютерная техника, флеш-накопители, документы и другие материалы. Иностранцу сообщили о подозрении в шпионаже, по решению суда его арестовали. Также взят под стражу его сообщник – гражданин Украины.