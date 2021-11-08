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ОБЩЕСТВО

СБУ заявила о разоблачении шпиона из Восточной Азии

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В СБУ рассказали, что задержали подозреваемых по горячим следам
В СБУ рассказали, что задержали подозреваемых по горячим следам
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии, после получения ими материалов, составляющих государственную тайну. Об этом 8 ноября сообщает пресс-центр СБУ.

Утверждается, что иностранец длительное время жил в Украине и пытался раздобыть тайные сведения из сферы материаловедения, имеющие военное назначение.

По данным СБУ, мужчина устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере и хотел привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству. Следствием установлено, что иностранец за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты средства связи, компьютерная техника, флеш-накопители, документы и другие материалы. Иностранцу сообщили о подозрении в шпионаже, по решению суда его арестовали. Также взят под стражу его сообщник – гражданин Украины.

Контекст:

26 октября СБУ сообщила, что с начала 2021 года прекратила деятельность четырех агентурных сетей спецслужб РФ в Украине и задержала 22 российских агента.

3 ноября этого года контрразведчики СБУ в Донецкой области прекратили деятельность членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ.

5 ноября 2021 года СБУ разоблачила полковника ВСУ с гражданством России, который имел высший уровень допуска к секретным документам и несанкционированно собирал их.

Теги: СБУ, Азия, шпионаж, обыски
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