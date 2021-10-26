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С начала года СБУ прекратила деятельность четырех агентурных сетей спецслужб РФ в Украине и задержала 22 российских агента

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Двух агентов РФ сотрудники СБУ задержали "на горячем"
Двух агентов РФ сотрудники СБУ задержали "на горячем"
Фото: depositphotos.com

С начала текущего года Служба безопасности прекратила деятельность четырех агентурных сетей спецслужб РФ в Украине. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба СБУ.

В 2021 году сотрудники украинской спецслужбы задержали 22 российских агента, из них двух – "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

Двух российских дипломатов-разведчиков объявили в Украине персонами нон грата.

С начала года по материалам СБУ открыто более 100 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.

"В течение девяти месяцев судами вынесено 84 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и участии в террористических группировках", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, СБУ, Украина, терроризм, диверсия, спецслужбы, безопасность
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