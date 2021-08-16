В Херсонской области СБУ разоблачила агента российской военной разведки

Подозреваемым оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР, который "согласился сотрудничать со спецслужбой РФ по идеологическим соображениям".

"По заданию российских кураторов он собирал сведения о схеме охраны и обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки", - сообщили в СБУ.

По версии следствия, полученные данные агент передавал скрытыми каналами связи. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемого средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями; оружие с патронами и взрывчатку.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.