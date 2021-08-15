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В Черкассах мужчина угрожал взорвать управление СБУ в регионе – полиция

Мужчину задержали
Мужчину задержали
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

14 августа в Черкассах в здание управления Службы безопасности Украины в Черкасской области ворвался мужчина и угрожал взорвать здание. Об этом 15 августа проинформировала полиция региона.

"Молодой человек вел себя неадекватно, уничтожил свой паспорт гражданина Украины, высказывался негативно против государства Украина и угрожал взорвать здание... Правоохранители отреагировали мгновенно и задержали правонарушителя", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

"Правонарушителем оказался 26-летний черкасчанин. Молодой человек не смог объяснить причины своего поступка и находился в психоэмоциональном состоянии. Полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила парня в специализированное лечебное учреждение в городе Смела", – объяснили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Черкассы, полиция, паспорт, хулиганство, уголовное производство, Смела, мужчины
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