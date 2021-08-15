СБУ вызвала на допрос по Харьковским соглашениям Хорошковского, Цушко, Литвина и ряд нардепов

Уголовное производство, в рамках которого пройдут допросы, открыто по статье о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

16 августа на допрос ждут нардепа Юрия Бойко (ОПЗЖ), экс-главу СБУ Валерия Хорошковского, экс-министра внутренних дел Василия Цушко, а также экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина и его брата Николая Литвина, который возглавлял Госпогранслужбу.

На следующий день вызваны нардепы Виталий Борт (ОПЗЖ) и Дмитрий Шпенов (внефракционный). На 18 августа – бывший глава таможни Игорь Калетник и экс-нардеп Юлия Ковалева.

На 20 августа СБУ вызывает экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа – бывшего министра финансов Федора Ярошенко.

В июле СБУ также вызывала пятерых народных депутатов, в том числе Бойко, на допросы по этому делу.