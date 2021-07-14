СБУ вызывает на допрос Бойко и еще четырех нардепов по делу о Харьковских соглашениях

На сайте спецслужбы обнародованы повестки сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и его коллегам по фракции Виталию Борту и Сергею Ларину.

Помимо этого, СБУ вызывает на допрос нардепа Игоря Палицу ("За майбутнє") и внефракционного Дмитрия Шпенова.

"Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу Харьковских соглашений. Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады. Больше деталей разглашать не можем", – отметил Дехтяренко.