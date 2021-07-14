ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ вызывает на допрос Бойко и еще четырех нардепов по делу о Харьковских соглашениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ обнародовала повестки пяти депутатам
СБУ обнародовала повестки пяти депутатам
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины вызывает на допрос пять народных депутатов по делу о Харьковских соглашениях. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

На сайте спецслужбы обнародованы повестки сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и его коллегам по фракции Виталию Борту и Сергею Ларину.

Помимо этого, СБУ вызывает на допрос нардепа Игоря Палицу ("За майбутнє") и внефракционного Дмитрия Шпенова.

"Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу Харьковских соглашений. Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады. Больше деталей разглашать не можем", – отметил Дехтяренко.

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений. Документ предлагает прекратить действие соглашений и известить об этом Россию. Правительство и Министерство иностранных дел должны сообщить России о денонсации документа.

МИД Украины считает нецелесообразной денонсацию Харьковских соглашений, так как их нарушение со стороны России дает Киеву дополнительные аргументы для привлечения Москвы к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма.

Теги: Россия, Украина, депутаты, оккупация, Юрий Бойко, Игорь Палица, Сергей Ларин, Дмитрий Шпенов, Служба безопасности Украины, Артем Дехтяренко, Виталий Борт, Харьковские соглашения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
Рукола: польза и вред
Рукола: польза и вред
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS