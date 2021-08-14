Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров в оккупированную Абхазию, турфирма отрицает организацию поездок

Об этом пресс-центр Госагентства проинформировал в Facebook 13 августа.

В ведомстве подчеркнули, что Украина ценит исторически сложившееся отношения с Грузией.

"Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во время прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором", – подчеркивается в релизе.

Госагентство обратилось в СБУ с заявлением о возможной причастности туроператора "Клуб туристов Кулуар" к действиям, которые "направлены на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины".

Кроме того, ведомство просит Государственную регуляторную службу о разрешении на внеплановой проверке туроператора на соблюдение им лицензионных условий туроператорской деятельности.

Агентство намерено аннулировать лицензию фирмы на право осуществления туроператорской деятельности.

Компания "Кулуар" отрицает причастность к организации туров в Абхазию.

"Ни компания, ни ее руководство и гиды или кто-либо из сотрудников не организуют и не водят группы на территорию оккупированной Абхазии. Ранее компания предоставляла консультации клиентам. Эти советы касались исключительно выбора снаряжения и создания безопасного для жизни и здоровья маршрута. Мы не можем запретить посещать вершины и территории. Однако пытались сделать поход безопасным для здоровья. В дальнейшем компания не будет предоставлять консультации по этому маршруту, информация с сайта убрана. Сообщения о регионе будут маркированы предупреждением, что территория оккупирована и путешествие может быть особенно опасна", – говорится в заявлении фирмы, опубликованном в Facebook 11 августа.

Компания принесла извинения "за неправильно поданную информацию", а ее основатель Тарас Поздний заявил, что "Кулуар" больше не будет организовывать восхождение на Эльбрус (Россия).

Перед этим в YouTube появилось видео якобы разговора сотрудницы "Кулуар" с гражданином России, который просил организовать поход группы из 18 военнослужащих в Карпаты.

ВИДЕО

Видео: MARKUS / YouTube

Поздний говорит, что этот случай стал для компании "уроком, что нужно прописать категории людей, с которыми мы категорически сотрудничаем и продумать, как вежливо и быстро им отказывать". В "Кулуар" разговор считают пранком.