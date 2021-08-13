МИД Украины получил ноту от посольства Грузии из-за турфирмы, которая организовывает туры в оккупированную Абхазию

"МИД подтверждает получение ноты от посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию", – сообщил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина неизменно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.

"Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", – сказал спикер.

По его словам, вопросом деятельности компании "Кулуар" уже занимаются соответствующие государственные органы, в частности правоохранители, для "выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий".

13 августа посольство Грузии в Украине в письме "Радіо Свобода" прокомментировало сообщения, что украинская компания организует туристические походы в не подконтрольному грузинскому правительству регион Абхазия. В дипмиссии заявили, что отношения между Украиной и Грузией сейчас на высоком уровне.

"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход". Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированную территорию Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", – говорится в письме.

В посольстве отметили, что обратились в МИД Украины.