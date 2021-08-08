"Международное сообщество должно усилить давление на РФ". МИД Украины сделал заявление в 13-ю годовщину начала агрессии России против Грузии

В МИД отметили, что суверенные территории Грузии длительное время находятся под российской оккупацией.

Ведомство подчеркнуло, что Украина подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами.

"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на РФ в целях выполнения ею своих обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводе военных подразделений с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии – и осуществлении других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий", – говорится в заявлении.