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"Международное сообщество должно усилить давление на РФ". МИД Украины сделал заявление в 13-ю годовщину начала агрессии России против Грузии

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МИД: РФ несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях
МИД: РФ несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях
Фото: depositphotos.com

Международное сообщество должно усилить давление на Россию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в 13-ю годовщину начала российской агрессии против Грузии.

В МИД отметили, что суверенные территории Грузии длительное время находятся под российской оккупацией.

Ведомство подчеркнуло, что Украина подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами.

"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на РФ в целях выполнения ею своих обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводе военных подразделений с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии – и осуществлении других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий", – говорится в заявлении.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Грузия, война, оккупация, Абхазия, Южная Осетия, российская агрессия
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