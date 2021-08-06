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Госагентство развития туризма вводит "знак безопасности" для украинских отелей с вакцинированным от коронавируса персоналом

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ГАРТ рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD-19 в ближайшее время
ГАРТ рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD-19 в ближайшее время
Фото: depositphotos.com

Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) предоставит отелям, чей персонал полностью вакцинирован от COVID-19, "знак безопасности". Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

Госагентство рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Им следует передать нужную информацию (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо) в ГАРТ, который, в свою очередь, передаст данные Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли.

По словам Олеськив, после вакцинации всего персонала отеля им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей Госагентства, персонал которых полностью вакцинирован.

"Список таких отелей будет обнародован на официальном сайте ГАРТ", – добавила она.

По состоянию на начло июля в Украине только семь отелей пожелали привить своих сотрудников от COVID-19, говорила Олеськив.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 6 августа первую дозу вакцины получили 3,9 млн человек, а 2,3 млн украинцев завершили вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, информировал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: туризм, вакцинация, отель, гостиница, коронавирус, прививки, Марьяна Олеськив, Гостуризма
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