Госагентство развития туризма вводит "знак безопасности" для украинских отелей с вакцинированным от коронавируса персоналом

Госагентство рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Им следует передать нужную информацию (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо) в ГАРТ, который, в свою очередь, передаст данные Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли.
По словам Олеськив, после вакцинации всего персонала отеля им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей Госагентства, персонал которых полностью вакцинирован.
"Список таких отелей будет обнародован на официальном сайте ГАРТ", – добавила она.
По состоянию на начло июля в Украине только семь отелей пожелали привить своих сотрудников от COVID-19, говорила Олеськив.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 6 августа первую дозу вакцины получили 3,9 млн человек, а 2,3 млн украинцев завершили вакцинацию.
В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, информировал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.