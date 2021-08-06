Госагентство развития туризма вводит "знак безопасности" для украинских отелей с вакцинированным от коронавируса персоналом

ГАРТ рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD-19 в ближайшее время Фото: depositphotos.com

Госагентство рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Им следует передать нужную информацию (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо) в ГАРТ, который, в свою очередь, передаст данные Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли.

По словам Олеськив, после вакцинации всего персонала отеля им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей Госагентства, персонал которых полностью вакцинирован.

"Список таких отелей будет обнародован на официальном сайте ГАРТ", – добавила она.

По состоянию на начло июля в Украине только семь отелей пожелали привить своих сотрудников от COVID-19, говорила Олеськив.