Среди арестованных в Турции за шпионаж иностранцев есть гражданин Украины – СМИ

Суд арестовал задержанных, они в тюрьме в Стамбуле Фото: depositphotos.com

О задержании в Анталье и Стамбуле шести человек за причастность к шпионской деятельности местные СМИ сообщили 8 октября.

Суд арестовал подозреваемых, они содержатся в тюрьме "Малтепе", пишет Hürriyet. По информации издания, следствие считает, что они, в частности, следили за живущими в Турции чеченскими диссидентами и готовили вооруженное нападение, а также "могут быть вовлечены в международную шпионскую деятельность".

По данным газеты, имена арестованных – Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (россияне), Игорь Ефрим (украинец) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана).

Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной ст. 328 Уголовного кодекса Турции (политический и военный шпионаж) им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 9 октября заявила "Газете.Ru", что внешнеполитическое ведомство "следит за ситуацией с задержанием иностранцев с паспортами РФ в Турции". По ее словам, посольство и генеральные консульства направили соответствующие запросы турецкой стороне.

Украинский МИД пока не подтвердил информацию о том, что среди задержанных есть украинский гражданин. Генеральное консульство Украины в Стамбуле обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения украинского гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом, сообщил спикер МИД Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", – сказал он.