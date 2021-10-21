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ПОЛИТИКА

Среди арестованных в Турции за шпионаж иностранцев есть гражданин Украины – СМИ

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Суд арестовал задержанных, они в тюрьме в Стамбуле
Суд арестовал задержанных, они в тюрьме в Стамбуле
Фото: depositphotos.com

Среди шестерых человек, задержанных в Турции по обвинению в политическом и военном шпионаже, четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один – Украины. Об этом 20 октября пишет газета Hürriyet.

О задержании в Анталье и Стамбуле шести человек за причастность к шпионской деятельности местные СМИ сообщили 8 октября. 

Суд арестовал подозреваемых, они содержатся в тюрьме "Малтепе", пишет Hürriyet. По информации издания, следствие считает, что они, в частности, следили за живущими в Турции чеченскими диссидентами и готовили вооруженное нападение, а также "могут быть вовлечены в международную шпионскую деятельность".

По данным газеты, имена арестованных – Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (россияне), Игорь Ефрим (украинец) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана).

Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной ст. 328 Уголовного кодекса Турции (политический и военный шпионаж) им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. 

Представитель МИД РФ Мария Захарова 9 октября заявила "Газете.Ru", что внешнеполитическое ведомство "следит за ситуацией с задержанием иностранцев с паспортами РФ в Турции". По ее словам, посольство и генеральные консульства направили соответствующие запросы турецкой стороне.

Украинский МИД пока не подтвердил информацию о том, что среди задержанных есть украинский гражданин. Генеральное консульство Украины в Стамбуле обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения украинского гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом, сообщил спикер МИД Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", – сказал он.

Контекст:

Издание "Кавказ.Реалии" писало, что в местной чеченской диаспоре подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии – Рустама Ажиева.

Издание отмечает, что на критиков Кадырова и его окружения за последние годы было совершено несколько вооруженных нападений.

В 2016 году в Турции по подозрению в причастности к убийству семерых чеченцев – сторонников независимости республики были задержаны, а позднее осуждены россияне Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. 

Теги: Россия, Турция, МИД, Чечня, МИД Украины, диаспора, шпионаж, арест, Узбекистан, МИД России, покушение, Стамбул, чеченцы, Мария Захарова, задержание, подозрение, Олег Николенко
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