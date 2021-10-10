В Болгарии по делу о шпионаже арестовали ученого из России – СМИ

До заключения под стражу россиянин руководил отделом кумулятивных боеприпасов на частном болгарском оружейном предприятии "Арсенал".

Дело касается раскрытия конфиденциальной информации, по нему проходят еще несколько человек.

Monitor.bg пишет со ссылкой на МВД, что вместе с ученым задержали и арестовали его супругу Ольгу и сына Вениамина. Все они являются гражданами Литвы, жена Зоненко также работала на "Арсенале".

Семью Зоненко остановили на КПП на границе с Грецией после того, как на "Арсенале" обнаружили пропажу прототипов и документов относительно инновационной разработки. Предметы и документы с конфиденциальной информацией нашли в машине ученого.