В России мужчина получил восемь лет колонии за "шпионаж" в пользу Украины

"Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Андрея Пикулы 1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена, шпионаж)", – сказано в тексте решения суда.

Информированный источник "Интерфакса" сказал, что Пикулу "завербовала украинская разведка".

Согласно приговору, Пикулу якобы завербовал сотрудник разведки иностранного государства осенью 2018 года. Ему предложили взамен на оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство при нахождении на территории иностранного государства собирать сведения, интересующие разведку данного государства и являющиеся государственной тайной РФ.

Уже через год, осенью 2019 года, он якобы собрал некую информацию и передал ее сотруднику разведывательного управления. В суде констатировали, что подсудимый "полностью признал свою вину". Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Суд назначил ему наказание "ниже низшего предела, предусмотренного санкциями указанной статьи. Пикулу лишили воинского звания лейтенант запаса.