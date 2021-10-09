В Турции сообщили о задержании шести иностранцев по делу о шпионаже. СМИ пишут, что это россияне

Задержания проходили в двух городах Фото: ЕРА (архив)

По данным издания, задержания проходили по двум адресам в Анталье и по трем адресам в Стамбуле.

Расследование ведут Управление по борьбе с терроризмом и Национальная разведывательная организация.

Известно, что задержанные пытались получить конфиденциальную информацию государственной значимости с целью "политического и военного шпионажа".

В ходе операции были найдены три пистолета, в том числе с глушителем и лазерным прицелом, а также боеприпасы к этому оружию.

Российское агентство РБК сделало вывод, что задержанные – граждане РФ, так как у них нашли российские паспорта.