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В США по делу о шпионаже задержали инженера-ядерщика и его жену, информацию у них покупал агент под прикрытием

О спецоперации рассказали в минюсте США
О спецоперации рассказали в минюсте США
Фото: ЕРА

9 октября в американском штате Западная Вирджиния спецслужбы США арестовали по делу о шпионаже инженера-ядерщика Джонатана Тоббе и его жену Даяну, проживавших в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом 10 октября проинформировал минюст США.

"В течение почти года 42-летний Джонатан Тоббе с помощью своей жены, 45-летней Даяны, продавал информацию, известную как Restricted Data, касающуюся конструкции военных кораблей с ядерными двигателями, человеку, который, по их мнению, был представителем иностранной державы. На самом деле этот человек был агентом ФБР под прикрытием", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в операции принимали участие ФБР, прокуратура, Служба уголовных расследований ВМС и министерство энергетики.

В минюсте рассказали, что Тоббе работал в программе "военно-морские реакторы", прошел проверку национальной безопасности и после этого получил доступ к конфиденциальной информации, касающейся военно-морских ядерных силовых установок, в том числе о параметрах и характеристиках реакторов для военных кораблей с ядерными двигателями.

Спецоперация по разоблачению Тоббе началась после того, как в апреле 2020 года он "отправил посылку иностранному правительству" с образцом ограниченных данных и инструкциями. На него вышел агент ФБР, который платил инженеру за информацию "тысячи долларов в криптовалюте".

В частности, в деле фигурируют суммы в $10 тыс., $20 тыс., $70 тыс.

Носители информации прятали в различных тайниках, в том числе в бутерброде с арахисовым маслом и упаковке жевательной резинки, утверждает минюст США.

Теги: США, шпионаж, арест, ФБР, тайник, спецслужбы, спецоперация, Мэриленд, криптовалюта, минюст США, бутерброд, корабли
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