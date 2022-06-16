СБУ разоблачила киевскую фармкомпанию на финансировании боевиков "ДНР" через аптеки в оккупированном Донецке

Подозреваемые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"В ходе контрразведывательной операции в Киеве заблокирована деятельность коммерческой структуры, которая перечислила в "бюджет" так называемой "ДНР" почти 8 млн грн. Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО. Полученные средства главари террористов использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны двое руководителей киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке.

"Они провели "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес. В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР", – сообщили в СБУ.

Двум фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)