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ПОЛИТИКА

Суд освободил из-под стражи одного из руководителей партии "Наш край" Мазурчака

Мазурчак потребовал официального извинения от силовиков
Мазурчак потребовал официального извинения от силовиков
Фото: nashkray.org

Печерский суд Киева освободил из-под стражи под личное обязательство ранее задержанного по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении влиянием сопредседателя партии "Наш край" Александра Мазурчака. Об этом 15 июня сообщили на сайте партии.

Прокуратура просила другую меру пресечения – заключение под стражу с альтернативой залога в 36 млн грн.

"Наш край" и Мазурчак потребовали официального извинения силовиков, выполнявших, по мнению партии, политический заказ.

"Каждый элемент данного дела сфабрикован – начиная от подставного деятеля, который в разгар войны и при отсутствии избирательного процесса "решил" идти на выборы, и заканчивая постановкой задержания, которое было устроено сугубо под камеры. Правоохранители настолько хотели снять кино, что ворвались в приемную народного депутата без решения суда", – заявили в партии.

В политсиле считают, что представители правоохранительных органов выполняют политическое указание и злоупотребляют служебным положением.

По мнению адвоката Ирины Бовнегры, решение суда свидетельствует о том, что судьи уже на данном этапе с сомнением отнеслись к доводам стороны обвинения и обоснованности подозрения в преступлении. 

Контекст:

9 июня СБУ сообщила, что в Киеве задержали главу одной из украинских политических партий и руководителя территориальной ячейки политсилы, подозреваемых в вымогательстве. По данным СБУ, фигуранты "решили заранее подготовиться к следующим парламентским выборам и продать якобы проходное место в своем списке", оценив свои услуги в $2,5 млн.

Офис генпрокурора писал, что фигурантам планируют сообщить о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Имен фигурантов и названия партии в официальных пресс-релизах не упоминали. "Українські новини" сообщали, что задержаны Мазурчак и руководитель областной ячейки партии "Наш край" Валентин Телегузов.

В пресс-службе "Нашего края" заявляли, что "подобные ситуации возникают, когда власти очень хотят зачистить политическое поле, а силовики – подзаработать". В партии подчеркивали, что выборы невозможны, пока идет война, и "единственным проходным списком может быть только список в военкомат".

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в 2023 году. 

Теги: СБУ, коррупция, прокуратура, мошенничество, Печерский суд, Наш край, задержание, Александр Мазурчак
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