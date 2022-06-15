Суд освободил из-под стражи одного из руководителей партии "Наш край" Мазурчака

Прокуратура просила другую меру пресечения – заключение под стражу с альтернативой залога в 36 млн грн.

"Наш край" и Мазурчак потребовали официального извинения силовиков, выполнявших, по мнению партии, политический заказ.

"Каждый элемент данного дела сфабрикован – начиная от подставного деятеля, который в разгар войны и при отсутствии избирательного процесса "решил" идти на выборы, и заканчивая постановкой задержания, которое было устроено сугубо под камеры. Правоохранители настолько хотели снять кино, что ворвались в приемную народного депутата без решения суда", – заявили в партии.

В политсиле считают, что представители правоохранительных органов выполняют политическое указание и злоупотребляют служебным положением.

По мнению адвоката Ирины Бовнегры, решение суда свидетельствует о том, что судьи уже на данном этапе с сомнением отнеслись к доводам стороны обвинения и обоснованности подозрения в преступлении.