Суд освободил из-под стражи одного из руководителей партии "Наш край" Мазурчака

Прокуратура просила другую меру пресечения – заключение под стражу с альтернативой залога в 36 млн грн.
"Наш край" и Мазурчак потребовали официального извинения силовиков, выполнявших, по мнению партии, политический заказ.
"Каждый элемент данного дела сфабрикован – начиная от подставного деятеля, который в разгар войны и при отсутствии избирательного процесса "решил" идти на выборы, и заканчивая постановкой задержания, которое было устроено сугубо под камеры. Правоохранители настолько хотели снять кино, что ворвались в приемную народного депутата без решения суда", – заявили в партии.
В политсиле считают, что представители правоохранительных органов выполняют политическое указание и злоупотребляют служебным положением.
По мнению адвоката Ирины Бовнегры, решение суда свидетельствует о том, что судьи уже на данном этапе с сомнением отнеслись к доводам стороны обвинения и обоснованности подозрения в преступлении.
Контекст:
9 июня СБУ сообщила, что в Киеве задержали главу одной из украинских политических партий и руководителя территориальной ячейки политсилы, подозреваемых в вымогательстве. По данным СБУ, фигуранты "решили заранее подготовиться к следующим парламентским выборам и продать якобы проходное место в своем списке", оценив свои услуги в $2,5 млн.
Офис генпрокурора писал, что фигурантам планируют сообщить о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).
Имен фигурантов и названия партии в официальных пресс-релизах не упоминали. "Українські новини" сообщали, что задержаны Мазурчак и руководитель областной ячейки партии "Наш край" Валентин Телегузов.
В пресс-службе "Нашего края" заявляли, что "подобные ситуации возникают, когда власти очень хотят зачистить политическое поле, а силовики – подзаработать". В партии подчеркивали, что выборы невозможны, пока идет война, и "единственным проходным списком может быть только список в военкомат".
Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в 2023 году.