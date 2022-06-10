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ПОЛИТИКА

В партии "Наш край" отреагировали на задержание одного из ее руководителей

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СБУ сообщила о задержании политиков 9 июня
СБУ сообщила о задержании политиков 9 июня
Фото: ssu.gov.ua

В политической партии "Наш край" отреагировали на задержание одного из ее руководителей. Заявление пресс-служба партии опубликовала 9 июня.

"9 июня в СМИ появилась информация от правоохранительных органов о якобы задержании одного из руководителей партии. Мол, за предоставление одному деятелю места в проходном списке партии на выборах в Верховную Раду. Подобные ситуации возникают, когда власти очень хотят зачистить политическое поле, а силовики – подзаработать. Учитывая, что Украина находится в состоянии войны, а любые выборы невозможны, пока последний российский танк не покинет украинскую землю, единственным проходным списком может быть только список в военкомат", – говорится в сообщении.

В партии заявили, что "желание некоторых представителей власти зачистить политическое поле любой ценой соразмерно креативу в расправе над политическими оппонентами – бездумно и бездарно".

"Желание некоторых силовиков подзаработать на этом соразмерно средствам расправы: устрашению, инсинуации и провокации. "Наш край" расценивает такие действия как продолжение процесса сворачивания демократии и свобод в Украине. "Наш край" будет защищать своих представителей от политических притеснений внутри закона, а также обращается к авторам политического заказа с напоминанием: те, кто сегодня считают, что война все спишет, ошибаются. Ведь завтра могут сами стать жертвами подобного сценария. Зачищать нужно врага, а не политические партии!" – заявили в пресс-службе политсилы.

Контекст:

9 июня СБУ сообщила, что в Киеве задержали главу одной из украинских политических партий и руководителя территориальной ячейки политсилы, подозреваемых в вымогательстве. По данным СБУ, фигуранты "решили заранее подготовиться к следующим парламентским выборам и продать якобы проходное место в своем списке", оценив свои услуги в $2,5 млн.

Имен фигурантов и названия партии в официальных пресс-релизах не упоминали. По информации "Украинской правды", речь о "Нашем крае". "Українські новини" сообщали, что задержаны глава партии "Наш край" Александр Мазурчак и руководитель областной ячейки партии Валентин Телегузов.

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в 2023 году. 

Теги: СБУ, Наш край, задержание, вымогательство, Александр Мазурчак
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