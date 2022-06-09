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В Киеве задержали главу политической партии, требовавшего $2,5 млн за включение в "проходную" часть списка на следующих выборах в Раду – СБУ

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Фигурантов задержали при получении первой части взятки
Фигурантов задержали при получении первой части взятки
Фото: gp.gov.ua

В Киеве задержали главу одной из украинских политических партий и руководителя территориальной ячейки политсилы, подозреваемых в вымогательстве. Об этом пресс-центр Служба безопасности Украины сообщил 9 июня.

По данным СБУ, фигуранты "решили заранее подготовиться к следующим парламентским выборам и продать якобы проходное место в своем списке", оценив свои услуги в $2,5 млн.

"Для этого был разработан специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию, должность главы районной ячейки. Впоследствии за вознаграждение даже брались назначить супруга советником руководителя ЧАО "Киевводоканал" – для успешного старта политической карьеры. Средства должны были передаваться злоумышленникам по графику, составленному главой партии. Сумма первого транша составила $50 тыс.", – сказано в релизе. 

Главу партии и руководителя территориальной ячейки  задержали при передаче первой части требуемой суммы, уточнили в СБУ. 

Офис генпрокурора информирует, что фигурантам планируют сообщить о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Имен фигурантов, также как и названия партии в релизах не упоминают, отмечается только, что расследование ведут следователи управления полиции в Печерском районе Киева. Кроме того, на одном из фото, опубликованных правоохранителями видна партийная символика (название политсилы размыто). 

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в 2023 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Киевводоканал, мошенничество, расследование, вымогательство, партия, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора
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