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"Первый пошел!" Суд запретил деятельность партии "Оппозиционный блок" в Украине

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Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Верховный Суд Украины
Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Верховный Суд Украины
Фото: depositphotos.com

Восьмой апелляционный административный суд решением от 8 июня запретил деятельность в Украине политической партии "Оппозиционный блок".

Об этом сообщило движение "Чесно" в Facebook, опубликовав копию решения суда.

Так, суд частично удовлетворил иск Минюста Украины.

"Запретить деятельность партии "Оппозиционный блок"… Передать имущество, средства и другие активы политической партии… ее областных, городских, райорганизаций, первичных ячеек и других структурных образований в собственность государства", – говорится в решение суда.

Отмечается, что апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Верховный Суд Украины на протяжении 20 дней с момента его публикации на официальных сайтах Минюста и Верховной Рады.

https://www.facebook.com/chesno.movement/posts/5546604868712509

"Первый пошел! Согласно закону о запрете пророссийских политических партий, запрещена деятельность политической партии "Оппозиционный блок", деятельность которой была ранее остановлена решением СНБО", – прокомментировала в Telegram решение суда представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

На формально открытое заседание суда, которое длилось около полутора часов, не пустили представителей СМИ, сообщил аналитик "Чесно" Игорь Фещенко.

Из-за закрытости судебного процесса причины запрета "Оппозиционного блока" станут известны только после публикации полного текста судебного решения, подчеркнули в движении "Чесно".

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

12 мая фракция ОПЗЖ в Раде была официально распущена.

3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. 14 мая Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, СНБО, Оппозиционный блок, Чесно, Верховный Суд, Минюст, апелляция, активы, имущество, деятельность, партия, иск, суд, жалоба, заседание, Ольга Совгиря, нардеп
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