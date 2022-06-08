"Первый пошел!" Суд запретил деятельность партии "Оппозиционный блок" в Украине

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Верховный Суд Украины Фото: depositphotos.com

Об этом сообщило движение "Чесно" в Facebook, опубликовав копию решения суда.

Так, суд частично удовлетворил иск Минюста Украины.

"Запретить деятельность партии "Оппозиционный блок"… Передать имущество, средства и другие активы политической партии… ее областных, городских, райорганизаций, первичных ячеек и других структурных образований в собственность государства", – говорится в решение суда.

Отмечается, что апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Верховный Суд Украины на протяжении 20 дней с момента его публикации на официальных сайтах Минюста и Верховной Рады.

"Первый пошел! Согласно закону о запрете пророссийских политических партий, запрещена деятельность политической партии "Оппозиционный блок", деятельность которой была ранее остановлена решением СНБО", – прокомментировала в Telegram решение суда представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

На формально открытое заседание суда, которое длилось около полутора часов, не пустили представителей СМИ, сообщил аналитик "Чесно" Игорь Фещенко.

Из-за закрытости судебного процесса причины запрета "Оппозиционного блока" станут известны только после публикации полного текста судебного решения, подчеркнули в движении "Чесно".