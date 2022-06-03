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ПОЛИТИКА

Суд разрешил спецрасследование по Януковичу из-за Харьковских соглашений

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Янукович проходит как подозреваемый по делу о государственной измене
Янукович проходит как подозреваемый по делу о государственной измене
Фото: EPA

Печерский районный суд Киева разрешил заочное следствие в отношении беглого президента Виктора Януковича по делу о Харьковских соглашениях. Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

В рамках этого производства Янукович проходит как подозреваемый в государственной измене. По данным следствия, 21 апреля 2010 года он в нарушение требований Конституции подписал Харьковские соглашения, согласно которым пребывание Черноморского флота России в Крыму продлевалось на 25 лет – до 2042 года.

"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и города Севастополя", – отметили в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что на сегодня в отношении Януковича уже проводится заочное расследование по делу о незаконном возвращении действия Конституции в редакции 1996 года.

Кроме того, проводится заочное расследование по делу о незаконной переправке через границу не менее 20 человек в феврале 2014 года и подстрекательстве к дезертирству сотрудников государственной охраны.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Россия, Крым, Украина, Черноморский флот РФ, расследование, Офис президента Украины, Харьковские соглашения
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