Суд разрешил спецрасследование по Януковичу из-за Харьковских соглашений

В рамках этого производства Янукович проходит как подозреваемый в государственной измене. По данным следствия, 21 апреля 2010 года он в нарушение требований Конституции подписал Харьковские соглашения, согласно которым пребывание Черноморского флота России в Крыму продлевалось на 25 лет – до 2042 года.

"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и города Севастополя", – отметили в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что на сегодня в отношении Януковича уже проводится заочное расследование по делу о незаконном возвращении действия Конституции в редакции 1996 года.

Кроме того, проводится заочное расследование по делу о незаконной переправке через границу не менее 20 человек в феврале 2014 года и подстрекательстве к дезертирству сотрудников государственной охраны.