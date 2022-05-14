ОАСК отклонил иски Януковича, которым они хотел вернуть звание президента – СМИ

Янукович бежал из Украины в 2014 году. Эксперты считают, что Кремль хотел "назначить" его президентом Украины Фото: ЕРА

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание ZN.UA.

По данным издания, судья ОАСК Евгений Аблов 20 мая принял постановление, которым удовлетворил ходатайство об оставлении без рассмотрения иска Януковича к Верховной Раде, в котором тот требовал признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме импичмента.

На следующий день, сообщили источники издания, другой судья ОАСК – Игорь Качур – оставил без рассмотрения иск Януковича, которым тот просил установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента.

Оба определения суда вступают в силу после подписания судьей, срок обжалования – 15 дней.

Официально об этих решениях не сообщалось. Единый реестр судебных решений, где они должны быть опубликованы, после начала полномасштабного вторжения России в Украину был закрыт.