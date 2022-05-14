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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОАСК отклонил иски Януковича, которым они хотел вернуть звание президента – СМИ

Янукович бежал из Украины в 2014 году. Эксперты считают, что Кремль хотел "назначить" его президентом Украины
Янукович бежал из Украины в 2014 году. Эксперты считают, что Кремль хотел "назначить" его президентом Украины
Фото: ЕРА

Окружной административный суд Киева отклонил два иска беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, которыми тот оспаривал его отстранение от должности и лишение звания президента.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание ZN.UA

По данным издания, судья ОАСК Евгений Аблов 20 мая принял постановление, которым удовлетворил ходатайство об оставлении без рассмотрения иска Януковича к Верховной Раде, в котором тот требовал признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме импичмента. 

На следующий день, сообщили источники издания, другой судья ОАСК – Игорь Качур – оставил без рассмотрения иск Януковича, которым тот просил установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента.

Оба определения суда вступают в силу после подписания судьей, срок обжалования – 15 дней. 

Официально об этих решениях не сообщалось. Единый реестр судебных решений, где они должны быть опубликованы, после начала полномасштабного вторжения России в Украину был закрыт. 

Контекст:

Сегодня – 80-й день полномасштабного вторжения РФ. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Ему это не удалось. 

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что иски, которые Янукович подал в ОАСК, связаны с этим. "Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – заявил он, подчеркнув, что ОАСК принял исковые заявления Януковича несмотря на то, что сроки подачи исков были пропущены. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, импичмент, иск, суд, Евгений Аблов, ОАСК
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