ОАСК отклонил иски Януковича, которым они хотел вернуть звание президента – СМИ

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание ZN.UA.
По данным издания, судья ОАСК Евгений Аблов 20 мая принял постановление, которым удовлетворил ходатайство об оставлении без рассмотрения иска Януковича к Верховной Раде, в котором тот требовал признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме импичмента.
На следующий день, сообщили источники издания, другой судья ОАСК – Игорь Качур – оставил без рассмотрения иск Януковича, которым тот просил установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента.
Оба определения суда вступают в силу после подписания судьей, срок обжалования – 15 дней.
Официально об этих решениях не сообщалось. Единый реестр судебных решений, где они должны быть опубликованы, после начала полномасштабного вторжения России в Украину был закрыт.
Сегодня – 80-й день полномасштабного вторжения РФ. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Ему это не удалось.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.
Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что иски, которые Янукович подал в ОАСК, связаны с этим. "Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – заявил он, подчеркнув, что ОАСК принял исковые заявления Януковича несмотря на то, что сроки подачи исков были пропущены.