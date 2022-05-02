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ГБР арестовало активы на $4,5 млн бывшего нардепа из окружения Януковича

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Экс-нардеп фигурирует в двух уголовных производствах
Экс-нардеп фигурирует в двух уголовных производствах
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Государственное бюро расследований 2 мая арестовало активы на $4,5 млн бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, который был близок к семье беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщил сайт ГБР.

"Бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца отмывал и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донбасса. После создания Россией террористической организации "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник", – отметили в сообщении.

Фигурант аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках, $4,5 млн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения.

"Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии. ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов", – подчеркнули в релизе.

В Госбюро добавили, что в конце апреля наложили арест на имущество экс-нардепа на сумму свыше 200 млн грн и изъяли $192 тыс. наличными.

Открыты производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента. 

Теги: Виктор Янукович, Украина, Горловка, ДНР, правоохранители, расследование, госизмена, Государственное бюро расследований, активы, финансирование, имущество, охранник, ГБР
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