ГБР арестовало активы на $4,5 млн бывшего нардепа из окружения Януковича

"Бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца отмывал и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донбасса. После создания Россией террористической организации "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник", – отметили в сообщении.

Фигурант аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках, $4,5 млн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения.

"Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии. ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов", – подчеркнули в релизе.

В Госбюро добавили, что в конце апреля наложили арест на имущество экс-нардепа на сумму свыше 200 млн грн и изъяли $192 тыс. наличными.

Открыты производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.