Суд разрешил еще одно спецрасследование в отношении Януковича – ГБР

В ГБР напомнили, что в феврале Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

"24 февраля 2014 года бывший президент Украины, скрываясь от уголовной ответственности за преступления против участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления госохраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству. "Эвакуации" экс-президента из окрестностей села Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств России. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы со служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с подозреваемым он выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве есть четверо подозреваемых.

"Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, подозрения объявлены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу", – добавили в ГБР.