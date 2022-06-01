Суд разрешил еще одно спецрасследование в отношении Януковича – ГБР

В ГБР напомнили, что в феврале Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).
"24 февраля 2014 года бывший президент Украины, скрываясь от уголовной ответственности за преступления против участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления госохраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству. "Эвакуации" экс-президента из окрестностей села Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств России. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы со служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с подозреваемым он выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.
Сейчас в уголовном производстве есть четверо подозреваемых.
"Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, подозрения объявлены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу", – добавили в ГБР.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.