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Суд разрешил еще одно спецрасследование в отношении Януковича – ГБР

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Януковичу объявили о подозрении в феврале
Януковичу объявили о подозрении в феврале
Фото: EPA

Суд разрешил Госбюро расследований Украины провести специальное (заочное) судебное расследование в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом пресс-служба ГБР сообщила 1 июня.

В ГБР напомнили, что в феврале Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

"24 февраля 2014 года бывший президент Украины, скрываясь от уголовной ответственности за преступления против участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления госохраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству. "Эвакуации" экс-президента из окрестностей села Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств России. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы со служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с подозреваемым он выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве есть четверо подозреваемых.

"Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, подозрения объявлены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу", – добавили в ГБР.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Янукович, Россия, Евромайдан, Украина, побег, дезертирство, Революция достоинства, ГБР
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