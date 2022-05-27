Экс-главу КСУ Тупицкого, который находится в Австрии, объявили в розыск. Данилов говорил, что он должен был легитимизировать Януковича

Об этом 27 мая в Telegram сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора (ОГП) Украины.
Соответствующее решение принял Подольский райсуд Киева по ходатайству прокуроров ОГП в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд.
"Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и сейчас находится на территории Австрийской Республики", – говорится в сообщении.
Эти обстоятельства "являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", добавили в ОГП.
В прокуратуре напомнили, что обвинительный акт в отношении Тупицкого был направлен в Подольский райсуд 25 мая 2021 года.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил в эфире "24 канала" 26 мая, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Первое решение СНБО касалось господина… Тупицкого. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК, получивший в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние восемь лет вообще никакого отношения… Следующий шаг был – решение КСУ во главе с господином Тупицким… И был бы легитимизирован господин Янукович", – рассказал Данилов.
Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявлял 29 апреля, что если Тупицкий не вернется в Украину до 3 мая, его могут объявить в международный розыск.
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.
Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.
После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.
59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.