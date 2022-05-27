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Экс-главу КСУ Тупицкого, который находится в Австрии, объявили в розыск. Данилов говорил, что он должен был легитимизировать Януковича

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Тупицкий находится на территории Австрийской Республики, отметили в ОГП
Тупицкий находится на территории Австрийской Республики, отметили в ОГП
Фото: radiosvoboda.org

Бывший глава Конституционного Суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, обвиняемый в Украине в ряде уголовных правонарушений против правосудия, объявлен в международный розыск.

Об этом 27 мая в Telegram сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора (ОГП) Украины.

Соответствующее решение принял Подольский райсуд Киева по ходатайству прокуроров ОГП в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд.

"Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и сейчас находится на территории Австрийской Республики", – говорится в сообщении.

Эти обстоятельства "являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", добавили в ОГП.

В прокуратуре напомнили, что обвинительный акт в отношении Тупицкого был направлен в Подольский райсуд 25 мая 2021 года.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил в эфире "24 канала" 26 мая, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Первое решение СНБО касалось господина… Тупицкого. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК, получивший в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние восемь лет вообще никакого отношения… Следующий шаг был – решение КСУ во главе с господином Тупицким… И был бы легитимизирован господин Янукович", – рассказал Данилов.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявлял 29 апреля, что если Тупицкий не вернется в Украину до 3 мая, его могут объявить в международный розыск.

Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.

59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, Австрия, Конституционный Суд, прокуратура, СНБО, розыск, граница, следствие, запрет, вторжение, расследование, закон, КСУ, президент, Подольский райсуд, Алексей Данилов, Александр Тупицкий, Офис генпрокурора, ОАСК, прокурор
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