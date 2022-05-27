Экс-главу КСУ Тупицкого, который находится в Австрии, объявили в розыск. Данилов говорил, что он должен был легитимизировать Януковича

Об этом 27 мая в Telegram сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора (ОГП) Украины.

Соответствующее решение принял Подольский райсуд Киева по ходатайству прокуроров ОГП в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд.

"Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и сейчас находится на территории Австрийской Республики", – говорится в сообщении.

Эти обстоятельства "являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", добавили в ОГП.

В прокуратуре напомнили, что обвинительный акт в отношении Тупицкого был направлен в Подольский райсуд 25 мая 2021 года.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил в эфире "24 канала" 26 мая, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Первое решение СНБО касалось господина… Тупицкого. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК, получивший в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние восемь лет вообще никакого отношения… Следующий шаг был – решение КСУ во главе с господином Тупицким… И был бы легитимизирован господин Янукович", – рассказал Данилов.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявлял 29 апреля, что если Тупицкий не вернется в Украину до 3 мая, его могут объявить в международный розыск.