Экс-глава КСУ Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ

По данным журналистов, Тупицкий был замечен 24 марта на выходе из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы Фото: radiosvoboda.org

По информации журналистов, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Тупицкий с семьей переехал на запад Украины, в частности в город Стрый Львовской области.

Уже в разгар войны России против Украины, 17 марта, согласно данным пограничников, жена судьи Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.

Фото: radiosvoboda.org

При этом сам отстраненный глава КСУ официально границу не пересекал. Впрочем, по данным "Схем", он уехал из Украины. И сейчас, как свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении журналистов, судья находится в Вене.

Тупицкий был замечен 24 марта, когда он выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы. "Схемы" связались с ним по телефону, но он бросил трубку.