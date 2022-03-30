Экс-глава КСУ Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ

По информации журналистов, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Тупицкий с семьей переехал на запад Украины, в частности в город Стрый Львовской области.
Уже в разгар войны России против Украины, 17 марта, согласно данным пограничников, жена судьи Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.
При этом сам отстраненный глава КСУ официально границу не пересекал. Впрочем, по данным "Схем", он уехал из Украины. И сейчас, как свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении журналистов, судья находится в Вене.
Тупицкий был замечен 24 марта, когда он выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы. "Схемы" связались с ним по телефону, но он бросил трубку.
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.
Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, экс-главой Высшего хозсуда Украины Виктором Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.