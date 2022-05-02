Если Тупицкий не вернется в Украину до 3 мая, его могут объявить в международный розыск – глава ГБР

Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.

"Мы провели уже определенные следственные действия и понимаем, как это произошло", – сказал Сухачев.

По его словам, на судебные заседания в рамках уголовных производств в Подольском и Голосеевском судах Киева экс-глава КСУ "лично не является и судья считает неуважительной причину его отсутствия".

"Если он не вернется в Украину к следующему заседанию, а это 3 мая, суд может применить более жесткие меры, в том числе огласить его в международный розыск. Если такое судебное решение будет принято, ГБР приложит все необходимые усилия, чтобы вернуть его на территорию Украины", – объяснил Сухачев.