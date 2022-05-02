Если Тупицкий не вернется в Украину до 3 мая, его могут объявить в международный розыск – глава ГБР

Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.
"Мы провели уже определенные следственные действия и понимаем, как это произошло", – сказал Сухачев.
По его словам, на судебные заседания в рамках уголовных производств в Подольском и Голосеевском судах Киева экс-глава КСУ "лично не является и судья считает неуважительной причину его отсутствия".
"Если он не вернется в Украину к следующему заседанию, а это 3 мая, суд может применить более жесткие меры, в том числе огласить его в международный розыск. Если такое судебное решение будет принято, ГБР приложит все необходимые усилия, чтобы вернуть его на территорию Украины", – объяснил Сухачев.
После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет. В ГБР обещали привлечь к уголовной ответственности "всех лиц, причастных к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу".
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.
Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.