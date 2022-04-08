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Тупицкий стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы Украины – Госбюро расследований

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Тупицкого (на фото справа) видели в Вене
Тупицкого (на фото справа) видели в Вене
Фото: dbr.gov.ua

В рамках досудебного расследования изучается факт пересечения государственной границы Украины бывшим председателем Конституционного Суда Украины (КСУ) Александром Тупицким. Об этом 8 апреля проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

"Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу экс-судьи и бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого", – говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что экс-глава КСУ "покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу, также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу".

"Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену. В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал", – подчеркнули в ведомстве.

В Госбюро расследований обещают привлечь к уголовной ответственности "всех лиц, причастных к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу".

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.

Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.

Теги: Австрия, граница, следствие, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, КСУ, автомобиль, проверки, подкуп, Александр Тупицкий, ГБР
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