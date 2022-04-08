Тупицкий стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы Украины – Госбюро расследований

"Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу экс-судьи и бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого", – говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что экс-глава КСУ "покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу, также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу".

"Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену. В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал", – подчеркнули в ведомстве.

В Госбюро расследований обещают привлечь к уголовной ответственности "всех лиц, причастных к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу".

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.