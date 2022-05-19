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Профессор Львовского университета Грищук приняла присягу судьи КСУ. Она заняла место Тупицкого

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Грищук 44 года
Грищук 44 года
Фото: ccu.gov.ua

19 мая на специальном пленарном заседании Конституционного Суда приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Грищук зачитала текст присяги, а председатель заседания заместитель главы КСУ Сергей Головатый вручил ей мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение.

"Эта церемония по всем признакам такая же, как и предыдущие в этом зале. Но это только формально. Мы не можем уже быть теми же, какими были до этой ужасной войны, поэтому я поздравляю вас с принесением присяги. Прежде всего хочу пожелать, чтобы беда войны обошла вас и вашу семью стороной, – сказал Головатый. – Вы приняли присягу во всемирный День украинской вышиванки. День, когда украинцы по всему миру себя проявляют как люди, принадлежащие к одной семье, к одной нации, люди, имеющие свое тождество, проявляющееся, в частности, и в языке, и в быту. И выражением этого тождества является украинская вышиванка. Независимо от того, какие на ней узоры, все они – обереги украинской нации, к которой мы относимся".

В церемонии приняли участие глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и нардеп от "Слуги народа", постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

Грищук приняла присягу для замещения вакантной должности судьи КСУ Александра Тупицкого, срок полномочий которого истек 15 мая.

Грищук 44 года. Как пишет Zaxid.net, она трижды была рекомендована на должность судьи КСУ – в 2017-м, 2019-м и 2020 годах.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский еще 26 ноября 2021 года подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины – Оксаны Грищук и Александра Петришина. Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря отмечала, что они назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

30 ноября КСУ отсрочил принятие присяги судьями Грищук и Петришиным.

В КСУ заявили, что судей, назначенных Зеленским, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.

После начала полномасштабного вторжения РФ Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Конституционный Суд, Сергей Головатый, КСУ, Руслан Стефанчук, Александр Тупицкий, Ольга Совгиря, Оксана Грищук
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