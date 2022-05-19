Профессор Львовского университета Грищук приняла присягу судьи КСУ. Она заняла место Тупицкого

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Грищук зачитала текст присяги, а председатель заседания заместитель главы КСУ Сергей Головатый вручил ей мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение.

"Эта церемония по всем признакам такая же, как и предыдущие в этом зале. Но это только формально. Мы не можем уже быть теми же, какими были до этой ужасной войны, поэтому я поздравляю вас с принесением присяги. Прежде всего хочу пожелать, чтобы беда войны обошла вас и вашу семью стороной, – сказал Головатый. – Вы приняли присягу во всемирный День украинской вышиванки. День, когда украинцы по всему миру себя проявляют как люди, принадлежащие к одной семье, к одной нации, люди, имеющие свое тождество, проявляющееся, в частности, и в языке, и в быту. И выражением этого тождества является украинская вышиванка. Независимо от того, какие на ней узоры, все они – обереги украинской нации, к которой мы относимся".

В церемонии приняли участие глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и нардеп от "Слуги народа", постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

Грищук приняла присягу для замещения вакантной должности судьи КСУ Александра Тупицкого, срок полномочий которого истек 15 мая.

Грищук 44 года. Как пишет Zaxid.net, она трижды была рекомендована на должность судьи КСУ – в 2017-м, 2019-м и 2020 годах.