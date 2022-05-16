19 мая примет присягу новая судья Конституционного Суда, она займет место Тупицкого

"На 19 мая запланировано специальное заседание Конституционного Суда, состоится торжественная церемония принятия присяги новоназначенной судьи КСУ Оксаны Грищук", – сказали в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что Грищук принимает присягу для замещения вакантной должности судьи КСУ Александра Тупицкого, срок полномочий которого истек 15 мая.

Заместитель главы КСУ Сергей Головатый продолжает исполнять обязанности главы суда.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский еще 26 ноября 2021 года подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины – Оксаны Грищук и Александра Петришина. Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря отмечала, что они назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

30 ноября КСУ отсрочил принятие присяги судьями Грищук и Петришиным.

В КСУ заявили, что судей, назначенных Зеленским, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.

После начала полномасштабного вторжения РФ Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.