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19 мая примет присягу новая судья Конституционного Суда, она займет место Тупицкого

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Осенью прошлого года КСУ отсрочил принятие присяги Грищук
Осенью прошлого года КСУ отсрочил принятие присяги Грищук
Фото: Прес-служба Ради суддів України / Facebook

Профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук примет присягу судьи Конституционного Суда Украины на специальном заседании 19 мая. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Конституционном Суде.

"На 19 мая запланировано специальное заседание Конституционного Суда, состоится торжественная церемония принятия присяги новоназначенной судьи КСУ Оксаны Грищук", – сказали в пресс-службе суда. 

В суде пояснили, что Грищук принимает присягу для замещения вакантной должности судьи КСУ Александра Тупицкого, срок полномочий которого истек 15 мая.

Заместитель главы КСУ Сергей Головатый продолжает исполнять обязанности главы суда.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский еще 26 ноября 2021 года подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины – Оксаны Грищук и Александра Петришина. Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря отмечала, что они назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

30 ноября КСУ отсрочил принятие присяги судьями Грищук и Петришиным.

В КСУ заявили, что судей, назначенных Зеленским, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. 

После начала полномасштабного вторжения РФ Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.

Теги: Конституционный Суд, присяга, судьи, КСУ, судья, Александр Тупицкий, Оксана Грищук
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