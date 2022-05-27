Янукович написал статью на шесть страниц. Процитировал Киссинджера и заявил, что Украине грозит уничтожение, а с РФ нельзя говорить с позиции силы

В статье на шесть страниц Янукович рассуждает о развитии событий в Украине с 2004 года, о Революции достоинства и многом другом, заявляя, что "не мыслит себя" вне Украины, и что страна является "сущностью его существования".

Он среди прочего упомянул свои встречи с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером и процитировал его совет украинскому руководству "продолжать политику балансирования между интересами России и Запада". По мнению Януковича, сейчас Киссинджера "рьяно распекают люди, приведшие Украину к нынешней драме".

"Как бы ни было больно об этом писать сегодня, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о рисках потери огромных территорий на юге и востоке нашего государства", – заявил он.

Также Янукович считает, что "нынешнее ситуативное сближение с Польшей чревато ситуацией, когда Украина может быть вынуждена согласиться на фактическое слияние с ней", а с Россией Украине "придется сесть за стол переговоров".

"Я всегда считал, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы ни при каких обстоятельствах. Необходим глубокий диалог. И здесь придется говорить правду. Потому что дальше жить в атмосфере лжи и лицемерия, ненависти – это тупик. За ним – катастрофа. И еще, нельзя забывать, что есть великий закон жизни – что посеешь, то и пожнешь. Конечно, об этом нужно было думать раньше, но и сейчас еще не поздно", – резюмировал Янукович, бежавший из Украины в 2014 году.

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