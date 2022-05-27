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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Янукович написал статью на шесть страниц. Процитировал Киссинджера и заявил, что Украине грозит уничтожение, а с РФ нельзя говорить с позиции силы

Янукович заявил, что "не мыслит себя" вне Украины
Янукович заявил, что "не мыслит себя" вне Украины
Фото: ЕРА

Экс-президент Украины Виктор Янукович написал статью "На грани... Государственность Украины решается сейчас". Текст статьи опубликовал в Facebook его адвокат Юрий Кирасир 27 мая.

В статье на шесть страниц Янукович рассуждает о развитии событий в Украине с 2004 года, о Революции достоинства и многом другом, заявляя, что "не мыслит себя" вне Украины, и что страна является "сущностью его существования". 

Он среди прочего упомянул свои встречи с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером и процитировал его совет украинскому руководству "продолжать политику балансирования между интересами России и Запада". По мнению Януковича, сейчас Киссинджера "рьяно распекают люди, приведшие Украину к нынешней драме". 

"Как бы ни было больно об этом писать сегодня, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о рисках потери огромных территорий на юге и востоке нашего государства", – заявил он. 

Также Янукович считает, что "нынешнее ситуативное сближение с Польшей чревато ситуацией, когда Украина может быть вынуждена согласиться на фактическое слияние с ней", а с Россией Украине "придется сесть за стол переговоров". 

"Я всегда считал, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы ни при каких обстоятельствах. Необходим глубокий диалог. И здесь придется говорить правду. Потому что дальше жить в атмосфере лжи и лицемерия, ненависти – это тупик. За ним – катастрофа. И еще, нельзя забывать, что есть великий закон жизни – что посеешь, то и пожнешь. Конечно, об этом нужно было думать раньше, но и сейчас еще не поздно", – резюмировал Янукович, бежавший из Украины в 2014 году. 

https://www.facebook.com/a.v.yanukovych/posts/pfbid02mzkEETWobC8QLFouSWFcFjbEB6BBV93kJYWzuesDjrmEgSi7bzwrLt8gLMoMk99Cl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В конце прошлого года он подал в Окружной админсуд два иска, касающихся лишения его полномочий и звания президента.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что иски, которые Янукович подал в ОАСК, связаны с этим. "Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – заявил он, подчеркнув, что ОАСК принял исковые заявления Януковича, несмотря на то, что сроки подачи исков были пропущены. 

По данным СМИ, в мае ОАСК отклонил иски.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Россия, Польша, Генри Киссинджер, война России против Украины, Юрий Кирасир
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