Суд в Киеве дал разрешение на арест Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

Ведомство не называет фамилию Януковича, но из дат и обстоятельств дела очевидно, что речь идет о нем.
"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, экс-президент Украины вместе с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями РФ 23 февраля 2014 года на трех вертолетах вооруженных сил РФ незаконно пересек госграницу и переправил не менее 20 человек из села Урзуф Донецкой области в город Анапа Краснодарского края РФ.
Досудебное расследование ведут следователи Государственного бюро расследований.
Контекст:
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.