Суд в Киеве дал разрешение на арест Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

По данным следствия, Янукович после Евромайдана переправил в Россию на трех вертолетах вооруженных сил РФ не менее 20 человек Фото: depositphotos.com

Ведомство не называет фамилию Януковича, но из дат и обстоятельств дела очевидно, что речь идет о нем.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.