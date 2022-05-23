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Суд разрешил арестовать Януковича в рамках дела о подписании "Харьковских соглашений"

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Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и дальнейшей аннексии, считают в Офисе генпрокурора
Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и дальнейшей аннексии, считают в Офисе генпрокурора
Фото: depositphotos.com

Печерский районный суд Киева 23 мая дал разрешение на арест экс-президента Виктора Януковича по делу о подписании "Харьковских соглашений". Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

"Суд избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении. 

Следствие считает, что экс-президент предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Офисе генпрокурора напомнили, что 21 апреля 2010 года Янукович подписал в Харькове от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму "вместо подготовки к его выводу с территории Украины".

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации, а в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и города Севастополя", – заявили в ведомстве.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

В мае этого года Печерский суд уже вынес одно решение об аресте Януковича – по делу об организации незаконной переправки лиц через госграницу при побеге из Украины после Евромайдана. 

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. 

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.

Теги: Виктор Янукович, Крым, арест, Черноморский флот РФ, аннексия, Печерский суд, госизмена, Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора, ГБР, Харьковские соглашения
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