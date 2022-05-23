Суд разрешил арестовать Януковича в рамках дела о подписании "Харьковских соглашений"

Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и дальнейшей аннексии, считают в Офисе генпрокурора Фото: depositphotos.com

"Суд избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что экс-президент предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Офисе генпрокурора напомнили, что 21 апреля 2010 года Янукович подписал в Харькове от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму "вместо подготовки к его выводу с территории Украины".

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации, а в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и города Севастополя", – заявили в ведомстве.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

В мае этого года Печерский суд уже вынес одно решение об аресте Януковича – по делу об организации незаконной переправки лиц через госграницу при побеге из Украины после Евромайдана.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.