Партия "Наш край" призвала своих партийцев и сторонников всеми способами сопротивляться оккупантам

"Независимость и территориальная целостность Украины для нас всегда были и будут бесспорными ценностями. Сегодня, в это чрезвычайно сложное время, мы должны сделать все возможное, чтобы наш родной край не был отдан врагу", – говорится в заявлении.

Особенно партия призвала проявить мужество тех своих партийцев, чьи города и села сейчас находятся под оккупацией.

"Все чаще появляется информация, что оккупанты пытаются давить на вас, запугивать, шантажировать. По информации Генеральной прокураторы Украины, уже есть случаи, когда оккупанты незаконно удерживают в заложниках представителей местного самоуправления Украины, в том числе представителей нашей партии. Мы знаем, что вы героически держитесь, делаете все от вас зависящее, чтобы спасти людей и защитить нашу землю", – говорится в обращении.

В партии выразили восхищение и поддержку украинцам, выходящим на мирные протесты в оккупированных городах.

"Каждый из нас должен быть достойным наших смелых граждан, мужественных воинов, врачей, спасателей. Не падайте духом, сопротивляйтесь, не поддавайтесь на запугивание, давление и подлые обещания оккупантов. Если вы не имеете возможности сопротивляться, не дайте оккупантам никакого шанса использовать вас в их грязных планах. Мы уверены, что достойно пройдем эти страшные испытания. Ведь оккупанты скоро убегут, а мы с вами будем восстанавливать и развивать родной край, родную Украину. У нас сильная армия, сильный единый народ, за нами правда, с нами Бог, поэтому победа обязательно будет за нами!" – говорится в заявлении.

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