С начала полномасштабного вторжения РФ полиция задержала более 800 вероятных диверсантов – МВД

Енин: Более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы по подследственности СБУ Фото: mvs.gov.ua

"Органы Нацполиции с первых дней полномасштабной военной агрессии включились в борьбу с диверсантами, корректировщиками огня. Было создано более 123 контрдиверсионных групп, к работе привлечено не менее 1,5 тыс. человек. И результат не заставил себя ждать: более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы по подследственности СБУ", – сказал он.

Енин рассказал, что ДРГ отличаются по профилю и численности в зависимости от заданий, для выполнения которых они созданы.

"Если в начале мы фиксировали ДГР из 5–10 человек, задачей которых было осуществление террористических актов и диверсий, в том числе в центре столицы, то в дальнейшем многие [из них] были нацелены на корректировку огня, подсвечивание позиций размещения наших вооруженных формирований, фиксацию результативности ракетно-артиллерийских обстрелов", – сообщил он.

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