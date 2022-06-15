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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ полиция задержала более 800 вероятных диверсантов – МВД

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Енин: Более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы по подследственности СБУ
Енин: Более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы по подследственности СБУ
Фото: mvs.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения РФ Национальная полиция Украины задержала более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Об этом первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил 15 июня в эфире национального телемарафона, его комментарий обнародовала пресс-служба МВД.

"Органы Нацполиции с первых дней полномасштабной военной агрессии включились в борьбу с диверсантами, корректировщиками огня. Было создано более 123 контрдиверсионных групп, к работе привлечено не менее 1,5 тыс. человек. И результат не заставил себя ждать: более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы по подследственности СБУ", – сказал он. 

Енин рассказал, что ДРГ отличаются по профилю и численности в зависимости от заданий, для выполнения которых они созданы.

"Если в начале мы фиксировали ДГР из 5–10 человек, задачей которых было осуществление террористических актов и диверсий, в том числе в центре столицы, то в дальнейшем многие [из них] были нацелены на корректировку огня, подсвечивание позиций размещения наших вооруженных формирований, фиксацию результативности ракетно-артиллерийских обстрелов", – сообщил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. С тех пор было разоблачено 160 ДРГ, сообщали в СБУ 8 июня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, СБУ, диверсанты, диверсия, Национальная полиция, Евгений Енин, Нацполиция
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