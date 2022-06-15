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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские правоохранители предотвратили теракт против руководства страны – МВД

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Енин сказал, что теракт предотвратили "благодаря информации из оперативных источников"
Енин сказал, что теракт предотвратили "благодаря информации из оперативных источников"
Фото: mvs.gov.ua

Украинским правоохранителям удалось предотвратить террористический акт против руководства государства. Об этом первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил 15 июня в эфире национального телемарафона, его комментарий обнародовала пресс-служба МВД.

В ходе разговора о контрдиверсионной работе замминистра рассказал об участии украинских граждан в этом поиске диверсантов. 

"Безусловно, можно сказать, что правдивым оказывается лишь одно из 10 сообщений [на горячую линию полиции], но ничего страшного. Это того стоит, ведь обнаружение диверсантов является одним из ключевых факторов обеспечения общественной безопасности в условиях войны, – сообщил он. – Нам активно помогает население. И именно благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. После победы об этом будет рассказано гораздо больше".

Енин не уточнил, против кого был направлен и когда планировался теракт. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на президента Украины Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10. 

20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, теракт, диверсанты, террористы, правоохранители, война России против Украины, Евгений Енин
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