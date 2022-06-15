Украинские правоохранители предотвратили теракт против руководства страны – МВД

В ходе разговора о контрдиверсионной работе замминистра рассказал об участии украинских граждан в этом поиске диверсантов.
"Безусловно, можно сказать, что правдивым оказывается лишь одно из 10 сообщений [на горячую линию полиции], но ничего страшного. Это того стоит, ведь обнаружение диверсантов является одним из ключевых факторов обеспечения общественной безопасности в условиях войны, – сообщил он. – Нам активно помогает население. И именно благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. После победы об этом будет рассказано гораздо больше".
Енин не уточнил, против кого был направлен и когда планировался теракт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
The Times 4 марта писала, что на президента Украины Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10.
20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.