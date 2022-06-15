Украинские правоохранители предотвратили теракт против руководства страны – МВД

В ходе разговора о контрдиверсионной работе замминистра рассказал об участии украинских граждан в этом поиске диверсантов.

"Безусловно, можно сказать, что правдивым оказывается лишь одно из 10 сообщений [на горячую линию полиции], но ничего страшного. Это того стоит, ведь обнаружение диверсантов является одним из ключевых факторов обеспечения общественной безопасности в условиях войны, – сообщил он. – Нам активно помогает население. И именно благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. После победы об этом будет рассказано гораздо больше".

Енин не уточнил, против кого был направлен и когда планировался теракт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)