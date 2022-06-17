Госдепартамент США сообщил о третьем американце, вероятно, попавшем в плен к оккупантам

"Есть сообщения о еще одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу сообщить больше, к сожалению, мы не знаем всех подробностей", – сказал он.
Прайс проинформировал, что департамент находится в контакте с семьями двух других граждан США, Александра Дрюке и Энди Хьюна, которые, по сообщениям СМИ, были захвачены в Украине, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.
"Мы продолжаем всеми возможными способами призывать американских граждан не ездить в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые представляет продолжающаяся агрессия России", – также отметил Прайс.
Он добавил, что США не связываются с Россией по поводу пропавших без вести американских граждан, потому что у них пока нет "веских оснований" считать, что они были захвачены оккупантами, а также потому, что РФ официально не заявляла об их захвате.
"Если мы почувствуем, что такая работа через наше посольство в Москве или иным образом будет продуктивной с точки зрения получения дополнительной информации о местонахождении этих лиц, мы без колебаний сделаем это", — сказал Прайс.
16 июня российский пропагандист Тимофей Васильев, который публикует в Telegram материалы в поддержку российского вторжения под ником The V, разместил фото, которое, по-видимому, подтверждает, что Дрюке и Хьюн были захвачены в плен российскими войсками. На фото видно, как двое мужчин находятся в кузове грузовика, они смотрят в камеру, держа руки за спиной.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский о создании интернационального легиона, состоящего из иностранцев, желающих выступить на стороне Украины в войне против российских оккупантов. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" сообщил, что интернациональному легиону обороны Украины, присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точную численность. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.