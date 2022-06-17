Госдепартамент США сообщил о третьем американце, вероятно, попавшем в плен к оккупантам

"Есть сообщения о еще одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу сообщить больше, к сожалению, мы не знаем всех подробностей", – сказал он.

Прайс проинформировал, что департамент находится в контакте с семьями двух других граждан США, Александра Дрюке и Энди Хьюна, которые, по сообщениям СМИ, были захвачены в Украине, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

"Мы продолжаем всеми возможными способами призывать американских граждан не ездить в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые представляет продолжающаяся агрессия России", – также отметил Прайс.

Он добавил, что США не связываются с Россией по поводу пропавших без вести американских граждан, потому что у них пока нет "веских оснований" считать, что они были захвачены оккупантами, а также потому, что РФ официально не заявляла об их захвате.

"Если мы почувствуем, что такая работа через наше посольство в Москве или иным образом будет продуктивной с точки зрения получения дополнительной информации о местонахождении этих лиц, мы без колебаний сделаем это", — сказал Прайс.

16 июня российский пропагандист Тимофей Васильев, который публикует в Telegram материалы в поддержку российского вторжения под ником The V, разместил фото, которое, по-видимому, подтверждает, что Дрюке и Хьюн были захвачены в плен российскими войсками. На фото видно, как двое мужчин находятся в кузове грузовика, они смотрят в камеру, держа руки за спиной.