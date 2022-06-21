Российский пилот, сбитый ВСУ, рассказал о зарплатах и задачах наемников в Украине: Частная авиакомпания, никаких документов

Федорчуков называет формирование, в составе которого он воевал в Украине, "частной авиакомпанией" и утверждает, что непосредственного командира у него не было. Задания перед вылетом, по его словам, он получал "через минобороны [РФ], через военных".
Люди, которые ставили задачи, все время менялись, пилот их якобы не запоминал – приходил, записывал в тетрадь координаты и время нанесения удара, после чего летел бомбить Украину.
"Военные говорят время и координаты... выделяют какой-то самолет, говорят – "ваш самолет на смену", и все", – убеждает пленный сотрудников СБУ.
Российский пилот не подтвердил, но и не опроверг работу на частную военную компанию "Вагнер".
"Я не знаю названия, никаких документов... У нас нет командира", – заявил он, добавив, что аэропорт базирования "частной компании" – Миллерово [Ростовской области РФ].
Основной целью своего пребывания в Украине пленный оккупант называет "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а боевые вылеты – "частными задачками".
По словам Федорчукова, он совершал один-два боевых вылета в день. Пленный рассказал, что планировалось по три вылета в день, но "ни разу не получилось". Первый его вылет состоялся 14 июня, а уже 17 июня самолет Су-25, которым он управлял, был сбит. Пилот признался, что, кроме него, на российских истребителях стоимостью свыше $10 млн летают также другие наемники, а не кадровые летчики из России.
Оккупант рассказал, что наемники получают за работу ставку от 200 тыс. руб. в месяц и дополнительные бонусы. По его словам, в "частной компании", где он "работал", было три пилота.
Из российской армии Федорчуков ушел в запас в 2015-м с должности заместителя командира эскадрильи. Проживает оккупант во Владивостоке, где у него остались жена и трое детей.
"Теперь он рассказывает, как сбрасывал бомбы на Украину. При этом пытается оправдываться и говорит, что речь шла только о "нанесении ударов по опорным пунктам, скоплениям техники и живой силы противника". Однако когда увидел на видео результаты ударов России по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он "внезапно" осознал, что это "неправильная, ненужная война", – прокомментировали допрос Федорчукова в СБУ.
18 июня 72-я ОМБр имени Черных Запорожцев сообщила, что из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" был сбит российский самолет Су-25. Пилот катапультировался и попал в плен. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, в ходе допроса оказалось, что он работает наемником в ЧВК "Вагнер".
7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.
8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, а также сирийские номера телефонов.
31 мая в СБУ сообщили, что ВСУ уничтожили на Донбассе крупное подразделение наемников частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 21 июня российские оккупанты потеряли в Украине 216 самолетов и 181 вертолет.