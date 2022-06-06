Малюська рассказал, как содержат российских пленных в Украине

"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену", – сказал Малюська.
По его словам, военных РФ, которые только попали в плен или на которых у украинской стороны есть планы их обменять, размещают в учреждениях Министерства юстиции по всей территории Украины.
Малюська описал уровень удержания военнопленных РФ как "немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного": у них есть доступ к представителям Красного Креста, лучше питание и средства гигиены.
Он добавил, что украинская сторона придерживается норм Женевских конвенций и руководствуется принципом, чтобы у военнопленных РФ не было никаких оснований обвинять Украину в пытках и военных преступлениях.
Также министр юстиции добавил, что Россия содержит украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но есть и случаи пыток.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
5 мая СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью ведомства проведены девять обменов и возвращены в Украину 324 пленных украинца.
С начала полномасштабной войны в Украине уже осудили нескольких российских военных. 21-летнего оккупанта Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего мирного жителя. Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед судом за военные преступления в Украине.
В конце мая суд в Украине приговорил двух российских военных – Александра Бобыкина и Александра Иванова – к 11,5 года заключения за обстрелы Харьковской области.