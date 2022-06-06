Малюська рассказал, как содержат российских пленных в Украине

По словам Малюськи, условия у российских пленных в среднем "немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного" Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену", – сказал Малюська.

По его словам, военных РФ, которые только попали в плен или на которых у украинской стороны есть планы их обменять, размещают в учреждениях Министерства юстиции по всей территории Украины.

Малюська описал уровень удержания военнопленных РФ как "немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного": у них есть доступ к представителям Красного Креста, лучше питание и средства гигиены.

Он добавил, что украинская сторона придерживается норм Женевских конвенций и руководствуется принципом, чтобы у военнопленных РФ не было никаких оснований обвинять Украину в пытках и военных преступлениях.

Также министр юстиции добавил, что Россия содержит украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но есть и случаи пыток.

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