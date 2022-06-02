Трехразовое питание, прогулки, ежедневное мытье в бане. СМИ рассказали, как живут пленные в СИЗО, где содержался Шишимарин

Все пленные прошли проверку на полиграфе. Шишимарин признался в убийстве мирного жителя только на детекторе лжи Фото: dw.com

Они находятся на отдельном этаже здания, как сказала журналистам охрана – из соображений их собственной безопасности. Адрес засекречен, но, по признанию самих россиян, их почти ежедневно посещают правозащитники и представители Красного Креста.

На завтрак в день прихода журналистов была кукурузная каша с мясом. По распорядку питание в изоляторе – трехразовое, у пленных есть прогулки, ежедневное мытье в бане, личное время.

Все пленные утверждают, что они раскаиваются в участии во вторжении на территорию Украины, и говорят, что не обстреливали мирные города и села.

"Нам обещали, что будем заниматься гуманитаркой, а самих втемную бросили на передовую", – говорит Роман из Выборга Ленинградской области. Он был ранен в Харьковской области, его забрали украинские военные и оказали помощь.

Рядовой Артем рассказывает, что сознательно решил принять участие в войне против Украины, поехал в Донецк, там за два-три дня выучился на водителя танка Т-72 и был направлен под Запорожье. Танк подбили, Артем попал в плен к полку Национальной гвардии Вооруженных сил Украины "Азов". Россиянин уверяет, что его кормили, давали сигареты.

"Не видел никаких фашистов", – добавляет он.

Отвечая на вопрос, можно ли верить находящимся в плену, сотрудники СИЗО рассказали, что все задержанные прошли проверку на полиграфе, доказательств совершенных ими преступлений следователи не обнаружили.

Сержант Вадим Шишимарин до суда находился в этом же изоляторе. Только на детекторе лжи он признался, что стрелял в мирного жителя Сумской области и убил его. 23 мая Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.

По данным министерства юстиции Украины, на которые ссылается DW, только на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного требуется 3 тыс. грн в месяц. Плюс расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.

Замминистра юстиции Елена Высоцкая заявила в комментарии DW, что такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции.

Живые и здоровые российские пленные, по ее словам, – это необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из России и с подконтрольных ей территорий.