"Люди спят на полу. Полно больных, инвалидов". Российские СМИ пишут, что приграничные СИЗО переполнены украинскими пленными

В региональные и столичные изоляторы привозят граждан Украины, которые попали в плен Фото: ЕРА

По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые приводит издание, наиболее сложная ситуация отмечается в Республике Крым, Воронежской, Амурской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Карелия, Москве, Московской области и Республике Татарстан.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что СИЗО в Москве столкнулись с "жутким перелимитом".

"Люди спят на полу. Полно больных, инвалидов, которые спят вповалку", – рассказала она.

Причинами этого Меркачева считает так называемый "арестный уклон" правосудия РФ (когда на время следствия суд назначает лишение свободы, а не более мягкую меру), а также "специальную военную операцию" в Украине.

По ее данным, в региональные и столичные изоляторы привозят граждан Украины, которые попали в плен в ходе боевых действий, а затем стали подозреваемыми и обвиняемыми в различных преступлениях.

"Точно знаю, что таких отвезли в ростовские СИЗО, там большое количество обычных арестованных, и мест в камерах не хватает", – отметила Меркачева.

В фонде "Русь сидящая" газете сообщили, что получают письма от российских "зэков", которых начали массово переводить из СИЗО приграничных территорий в другие регионы. В Ростовской области "Коммерсанту" подтвердили переполненность почти каждого СИЗО региона на 100–300 человек.

"В изоляторах сварили и поставили кровати, новоприбывших обеспечили всем необходимым, но все равно нарушена норма квадратуры на человека", – говорят источники "Коммерсанта".

По их данным, вывезенные с оккупированных территорий граждане Украины могут находиться в специально освобожденных для них Таганрогском СИЗО №2 и исправительной колонии №12 Ростовской области, в Волгоградской области под пленных тоже отведено минимум два учреждения.

"СИЗО №2 в Камышине разгрузили, там только украинцы, То же самое и в ИК-19 в Суровикино", – рассказали журналистам источники в пенитенциарной системе.

По данным газеты, с начала войны симферопольский СИЗО в Крыму также полностью отведен для содержания граждан Украины, привезенных из Херсонской и Запорожской областей.