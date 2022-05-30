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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Люди спят на полу. Полно больных, инвалидов". Российские СМИ пишут, что приграничные СИЗО переполнены украинскими пленными

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В региональные и столичные изоляторы привозят граждан Украины, которые попали в плен
В региональные и столичные изоляторы привозят граждан Украины, которые попали в плен
Фото: ЕРА

Следственные изоляторы в России переполнены в связи с тем, что туда привозят военнопленных из Украины, об этом 30 мая в статье "Сесть негде" пишет российская газета "Коммерсантъ".

По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые приводит издание, наиболее сложная ситуация отмечается в Республике Крым, Воронежской, Амурской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Карелия, Москве, Московской области и Республике Татарстан.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что СИЗО в Москве столкнулись с "жутким перелимитом".

"Люди спят на полу. Полно больных, инвалидов, которые спят вповалку", – рассказала она.

Причинами этого Меркачева считает так называемый "арестный уклон" правосудия РФ (когда на время следствия суд назначает лишение свободы, а не более мягкую меру), а также "специальную военную операцию" в Украине.

По ее данным, в региональные и столичные изоляторы привозят граждан Украины, которые попали в плен в ходе боевых действий, а затем стали подозреваемыми и обвиняемыми в различных преступлениях. 

"Точно знаю, что таких отвезли в ростовские СИЗО, там большое количество обычных арестованных, и мест в камерах не хватает", – отметила Меркачева.

В фонде "Русь сидящая" газете сообщили, что получают письма от российских "зэков", которых начали массово переводить из СИЗО приграничных территорий в другие регионы. В Ростовской области "Коммерсанту" подтвердили переполненность почти каждого СИЗО региона на 100–300 человек. 

"В изоляторах сварили и поставили кровати, новоприбывших обеспечили всем необходимым, но все равно нарушена норма квадратуры на человека", – говорят источники "Коммерсанта".

По их данным, вывезенные с оккупированных территорий граждане Украины могут находиться в специально освобожденных для них Таганрогском СИЗО №2 и исправительной колонии №12 Ростовской области, в Волгоградской области под пленных тоже отведено минимум два учреждения.

"СИЗО №2 в Камышине разгрузили, там только украинцы, То же самое и в ИК-19 в Суровикино", – рассказали журналистам источники в пенитенциарной системе.

По данным газеты, с начала войны симферопольский СИЗО в Крыму также полностью отведен для содержания граждан Украины, привезенных из Херсонской и Запорожской областей.

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказывают, что в плену над ними издевались и пытали. Об этом 2 мая сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

5 мая СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью ведомства проведены девять обменов и возвращены в Украину 324 пленных украинца.

Насильно вывезенные из Украины мирные жители содержатся в российских следственных изоляторах (СИЗО) без предъявленных обвинений и правовых оснований. Об этом говорят правозащитники и те, кто сам вернулся из РФ, сообщает 18 мая "Настоящее время".

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что российские оккупанты, вопреки нормам Женевской конвенции, хотят обменивать своих военных на захваченных в Украине в плен гражданских лиц.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, война, Москва, СИЗО, арест, пленные, Ростовская область, война России против Украины, спецоперация, ФСИН РФ, Московская область
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