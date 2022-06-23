ВСУ почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил России – СБУ

Судя по разговору, подразделения Западного военного округа России были полностью разбиты ВСУ, а уцелели только те военные, которые отказались наступать на Украину.
"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает. То колеса пробиты, то еще что-то… А так на передок чисто добровольцы едут, и все…" – говорит оккупант.
Он добавил, что многие офицеры погибли, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как "живое мясо".
В Западный военный округ России входят в том числе Москва и Санкт-Петербург. В его составе – "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО, отмечает СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 июня, достигли около 34 230 военных, 1496 танков, 216 самолетов, 182 вертолета и 14 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".