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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил России – СБУ

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Судя по разговору оккупанта, подразделения Западного военного округа России были полностью разбиты ВСУ
Судя по разговору оккупанта, подразделения Западного военного округа России были полностью разбиты ВСУ
Фото: depositphotos.com

Украинские военные почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил России, которую готовили для противостояния с НАТО. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских оккупантов, который перехватила и опубликовала СБУ.

Судя по разговору, подразделения Западного военного округа России были полностью разбиты ВСУ, а уцелели только те военные, которые отказались наступать на Украину.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает. То колеса пробиты, то еще что-то… А так на передок чисто добровольцы едут, и все…" – говорит оккупант.

Он добавил, что многие офицеры погибли, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как "живое мясо".

В Западный военный округ России входят в том числе Москва и Санкт-Петербург. В его составе – "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО, отмечает СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/356178906647420/

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 июня, достигли около 34 230 военных, 1496 танков, 216 самолетов, 182 вертолета и 14 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, война, военные, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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