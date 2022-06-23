ВСУ почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил России – СБУ

Судя по разговору, подразделения Западного военного округа России были полностью разбиты ВСУ, а уцелели только те военные, которые отказались наступать на Украину.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает. То колеса пробиты, то еще что-то… А так на передок чисто добровольцы едут, и все…" – говорит оккупант.

Он добавил, что многие офицеры погибли, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как "живое мясо".

В Западный военный округ России входят в том числе Москва и Санкт-Петербург. В его составе – "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО, отмечает СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)