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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери боевиков "ДНР" свидетельствуют о чрезвычайном истощении российских и пророссийских сил на Донбассе – британская разведка

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Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 1,5 тыс. танков, сообщал Генштаб ВСУ
Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 1,5 тыс. танков, сообщал Генштаб ВСУ
Фото: EPA

Численность потерь боевиков "ДНР" в войне свидетельствует об истощении российских и пророссийских сил на Донбассе. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 22 июня в Twitter.

В разведке напомнили, что Россия не публиковала цифры своих потерь в войне против Украины с 25 марта, однако данные своих потерь приводили террористы "ДНР".

"По состоянию на 16 июня [группировка] "ДНР" признала 2128 военных погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года. Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой. С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны", – говорится в сообщении.

Также в разведке заявили, что сильные обстрелы продолжаются, поскольку Россия стремится окружить район Северодонецка Луганской области через Изюм на севере и Попасную на юге.

"Россия, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений", – указано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 июня, достигли около 34 230 военных, 1496 танков, 216 самолетов, 182 вертолета и 14 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Теги: Россия, Великобритания, Северодонецк, разведка, террористы, ДНР, война России против Украины
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