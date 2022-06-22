Потери боевиков "ДНР" свидетельствуют о чрезвычайном истощении российских и пророссийских сил на Донбассе – британская разведка

Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 1,5 тыс. танков, сообщал Генштаб ВСУ Фото: EPA

В разведке напомнили, что Россия не публиковала цифры своих потерь в войне против Украины с 25 марта, однако данные своих потерь приводили террористы "ДНР".

"По состоянию на 16 июня [группировка] "ДНР" признала 2128 военных погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года. Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой. С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны", – говорится в сообщении.

Также в разведке заявили, что сильные обстрелы продолжаются, поскольку Россия стремится окружить район Северодонецка Луганской области через Изюм на севере и Попасную на юге.

"Россия, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений", – указано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/BHKjjj6Csk — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 22, 2022