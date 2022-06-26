Минобороны РФ утверждает, что Шойгу съездил в Украину и наградил отличившихся оккупантов

Шойгу заслушал доклады командующих армией, уделив "отдельное внимание вопросам организации обеспечения и бытовых условий" для российских оккупантов, утверждает МО РФ.
Также он вручил медали и ордена захватчикам, отличившимся "героизмом и самоотверженностью", говорится в сообщении.
Место в Украине, где именно побывал чиновник, не указывается.
Накануне бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин сообщил в Telegram, что по его информации, в числе тех, кого президент РФ Владимир Путин представил недавно к званию "героя России", – бизнесмен Евгений Пригожин. Его называют "поваром Путина" за обслуживание фуршетов высших должностных лиц РФ, а также координатором частных военных компаний и фабрик интернет-троллей.
Пригожин получил награду "за мужество, проявленное при уничтожении украинского народа, военнопленных и мирных жителей, а также пытки, издевательства и прочие подвиги", – написал Невзлин.
Шойгу в 1991–2012 годах был председателем Государственного комитета, а потом министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С ноября 2012 года занимает должность министра обороны РФ.
17 апреля медиа российского оппозиционера Михаила Ходорковского "Можем объяснить" опубликовало информацию о том, что Пригожин приехал на оккупированные территории Украины для координации наемников ЧВК "Вагнер". Фотографию Пригожина, сделанную, предположительно, в Донбассе, выложил в сети "ВКонтакте" депутат от "Единой России" Виталий Милонов. Пригожин якобы приезжал туда по поручению Кремля, чтобы добиться от вагнеровцев захвата в плен кого-либо из руководства Украины. На следующий день секретарь Совета по безопасности и обороне Украины Алексей Данилов не подтвердил факт приезда.