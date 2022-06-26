Минобороны РФ утверждает, что Шойгу съездил в Украину и наградил отличившихся оккупантов

Где именно побывал чиновник, не указывается Фото: ЕРА

Шойгу заслушал доклады командующих армией, уделив "отдельное внимание вопросам организации обеспечения и бытовых условий" для российских оккупантов, утверждает МО РФ.

Также он вручил медали и ордена захватчикам, отличившимся "героизмом и самоотверженностью", говорится в сообщении.

Место в Украине, где именно побывал чиновник, не указывается.

Накануне бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин сообщил в Telegram, что по его информации, в числе тех, кого президент РФ Владимир Путин представил недавно к званию "героя России", – бизнесмен Евгений Пригожин. Его называют "поваром Путина" за обслуживание фуршетов высших должностных лиц РФ, а также координатором частных военных компаний и фабрик интернет-троллей.

Пригожин получил награду "за мужество, проявленное при уничтожении украинского народа, военнопленных и мирных жителей, а также пытки, издевательства и прочие подвиги", – написал Невзлин.



