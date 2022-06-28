Доказательства ракетного удара оккупантов по ТРЦ в Кременчуге передадут в международные инстанции – глава МВД

"Мы общались [с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой] относительно того, что доказательства по этому преступлению будут собраны надлежащим образом, оформлены и переданы в международные инстанции, которые приобщат эти материалы к своим производствам", – сказал Монастырский.
Он добавил, что атака по Кременчугу – это целенаправленное преступление против гражданского населения Украины.
"И весь мир должен понимать, что в таком случае [президент России Владимир] Путин не остановится ни перед границами других государств, ни перед определением объектов. Это преступление против гражданского населения, преступление против человечности, что соответствующим образом квалифицируется международным законодательством", – отметил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации Офиса президента, жертвами атаки стали более 20 человек. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.