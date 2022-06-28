Доказательства ракетного удара оккупантов по ТРЦ в Кременчуге передадут в международные инстанции – глава МВД

В результате атаки погибли более 20 человек Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

"Мы общались [с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой] относительно того, что доказательства по этому преступлению будут собраны надлежащим образом, оформлены и переданы в международные инстанции, которые приобщат эти материалы к своим производствам", – сказал Монастырский.

Он добавил, что атака по Кременчугу – это целенаправленное преступление против гражданского населения Украины.

"И весь мир должен понимать, что в таком случае [президент России Владимир] Путин не остановится ни перед границами других государств, ни перед определением объектов. Это преступление против гражданского населения, преступление против человечности, что соответствующим образом квалифицируется международным законодательством", – отметил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)