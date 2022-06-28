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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У следствия есть имена летчиков РФ, выпустивших ракету по ТЦ в Кременчуге – МВД

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Конкретные фамилии российских оккупантов, причастных к атаке, Монастырский не назвал
Конкретные фамилии российских оккупантов, причастных к атаке, Монастырский не назвал
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

Украинские правоохранители уже знают имена российских летчиков, совершивших ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил на брифинге 28 июня глава МВД Денис Монастырский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы", – сказал министр.

При этом конкретные фамилии российских оккупантов, причастных к атаке, Монастырский не назвал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.

Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации Офиса президента, жертвами атаки стали более 20 человек. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.

Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, война, Кременчуг, Полтавская область, война России против Украины, ракеты, Денис Монастырский
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