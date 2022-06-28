У следствия есть имена летчиков РФ, выпустивших ракету по ТЦ в Кременчуге – МВД

"Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы", – сказал министр.

При этом конкретные фамилии российских оккупантов, причастных к атаке, Монастырский не назвал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)